На вышке, которую поразили в Черном море, россияне устанавливали оборудование, чтобы подавать ложные сигналы GPS - Плетенчук

Газовая вышка в Черном море, которую сегодня атаковали украинские военные, не использовалась штатно, а для установки различного оборудования, которое подает ложные сигналы GPS, что могло влиять на безопасность гражданского судоходства. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Эта локация не использовалась штатно, то есть для газодобывающей промышленности ее не использовали, но ее использовали для того, чтобы устанавливать разнообразное оборудование, в том числе для GPS-спуфинга. Это фактически преднамеренное действие, когда средствами РЭБ, подают ложные сигналы GPS, чтобы мешать тем системам, которые на них ориентируются. Например - судна. Учитывая то, что это северная часть западного моря, это могло влиять на работу нашего зернового коридора. россияне спуфингом занимаются постоянно, что можно увидеть на различных мониторинговых платформах, как у них где-то в Симферополе судно по стадиону идет. Поэтому они пытались сделать это так же и в этой локации. Это могло влиять на безопасность гражданского судоходства. Некоторые системы вообще работают автоматизировано - сказал Плетенчук.

Он добавил, что буквально за полсуток перебросили на вышку личный состав с соответствующим оборудованием.

Можем отметить, что там не было гражданского персонала. Если бы там был гражданский персонал, то они бы уже из этого сделали соответствующую картинку, скандал, что там работали несчастные газовики, но нет. Персонал был исключительно военный - добавил Плетенчук.

Напомним

Украинские военные нанесли удар по газовой вышке в акватории Черном море, где размещались российские военные и техническое оборудование для разведки.