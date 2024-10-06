На Николаевщине уничтожили один вражеский БПЛА: пострадавших нет - ОВА

На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136". Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 6 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера, 5 октября, в 13:50 враг атаковал Куцурубскую общину дроном типа FPV. Пострадавших нет.

Напомним

Вечером 4 октября армия рф атаковала объект инфраструктуры в Николаеве, вероятно крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Пострадавших нет. Днем состоялся артобстрел Галициновской громады.