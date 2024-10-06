Війська рф завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запоріжжя
Київ • УНН
Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 18 повідомлень про руйнування, але мирні жителі не постраждали.
Впродовж доби окупанти завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
- Війська рф здійснили авіаційний удар по Левадному.
- 211 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 16 обстрілів РСЗВ накрили Таврійське, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.
- 168 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали,
Нагадаємо
1 жовтня внаслідок російського обстрілу Запоріжжя поранено 12-річну дитину, 21 людина звернулася за медичною допомогою. Один чоловік загинув на місці влучання. Триває ліквідація наслідків атаки.