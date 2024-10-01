Атака рф на Запоріжжя: до медиків звернулася 21 людина, серед поранених 12-річна дитина
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя поранено 12-річну дитину, 21 людина звернулася за медичною допомогою. Один чоловік загинув на місці влучання. Триває ліквідація наслідків атаки.
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя поранено 12-річну дитину, 21 людина звернулася за медичною допомогою. Один чоловік загинув на місці влучання. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Дванадцятирічна дитина поранена внаслідок обстрілу. За допомогою до медиків звернулася 21 людина. Один чоловік загинув на місці влучання. Такі попередні наслідки атаки росіян на Запоріжжя
З його слів, триває розбір завалів та ліквідація наслідків ударів.
Удари рф по Запоріжжю: є загиблий та влучання в об'єкти інфраструктури01.10.24, 12:44 • 12778 переглядiв