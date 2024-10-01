Атака рф на Запорожье: к медикам обратился 21 человек, среди раненых 12-летний ребенок

В результате российского обстрела Запорожья ранен 12-летний ребенок, 21 человек обратился за медицинской помощью. Один человек погиб на месте попадания. Об этом сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Двенадцатилетний ребенок ранен в результате обстрела. За помощью к медикам обратился 21 человек. Один человек погиб на месте попадания. Такие предварительные последствия атаки россиян на Запорожье - написал Федоров.

По его словам, продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов.

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