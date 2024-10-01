Атака рф на Запорожье: к медикам обратился 21 человек, среди раненых 12-летний ребенок
Киев • УНН
В результате российского обстрела Запорожья ранен 12-летний ребенок, 21 человек обратился за медицинской помощью. Один человек погиб на месте попадания. Продолжается ликвидация последствий атаки.
В результате российского обстрела Запорожья ранен 12-летний ребенок, 21 человек обратился за медицинской помощью. Один человек погиб на месте попадания. Об этом сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Двенадцатилетний ребенок ранен в результате обстрела. За помощью к медикам обратился 21 человек. Один человек погиб на месте попадания. Такие предварительные последствия атаки россиян на Запорожье
По его словам, продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов.
Удары рф по Запорожью: есть погибший и попадание в объекты инфраструктуры1 октября 2024, 09:44 • 7855 просмотров