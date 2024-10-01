Удары рф по Запорожью: есть погибший и попадание в объекты инфраструктуры
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Запорожья погиб один человек, пятеро ранены. Повреждены многоэтажки, частные дома и объекты инфраструктуры.
В Запорожье в результате серии вражеских ударов один человек погиб, еще пятеро ранены. Зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры. Об этом во вторник сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Один человек погиб, пятеро ранены в результате вражеского обстрела Запорожья. Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадания в объекты инфраструктуры
россияне, предварительно, нанесли 6 ударов по Запорожью: есть раненые1 октября 2024, 09:24 • 5659 просмотров