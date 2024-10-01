Удари рф по Запоріжжю: є загиблий та влучання в об'єкти інфраструктури
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя загинула одна людина, п'ятеро поранені. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури.
У Запоріжжі внаслідок серії ворожих ударів одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Одна людина загинула, пʼятеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури
росіяни, попередньо, завдали 6 ударів по Запоріжжю: є поранені01.10.24, 12:24 • 12729 переглядiв