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Удари рф по Запоріжжю: є загиблий та влучання в об'єкти інфраструктури

Удари рф по Запоріжжю: є загиблий та влучання в об'єкти інфраструктури

Київ • УНН

 • 12778 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя загинула одна людина, п'ятеро поранені. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури.

У Запоріжжі внаслідок серії ворожих ударів одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.  

Одна людина загинула, пʼятеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури

- написав Федоров.

росіяни, попередньо, завдали 6 ударів по Запоріжжю: є поранені01.10.24, 12:24 • 12729 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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