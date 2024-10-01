росіяни, попередньо, завдали 6 ударів по Запоріжжю: є поранені
Київ • УНН
Російські війська атакували Запоріжжя, завдавши шість ударів по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє людей поранено, дані про руйнування уточнюються.
російські війська атакували Запоріжжя, завдавши, за попередньою інформацією, шість ударів, відомо про двох поранених. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Попередньо, нанесли 6 ударів. Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених
Інформація щодо руйнувать та стану людей уточнюється.
раніше повідомлялось про серію ударів по Запоріжжю.