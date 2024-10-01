россияне, предварительно, нанесли 6 ударов по Запорожью: есть раненые
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье, нанеся шесть ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. По предварительной информации, два человека ранены, данные о разрушениях уточняются.
российские войска атаковали Запорожье, нанеся, по предварительной информации, шесть ударов, известно о двух раненых. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Предварительно, нанесли 6 ударов. Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых
Информация о разрушениях и состоянии людей уточняется.
ранее сообщалось о серии ударов по Запорожью.