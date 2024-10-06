Войска рф нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожья
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Запорожскую область, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 18 сообщений о разрушениях, но мирные жители не пострадали.
В течение суток оккупанты нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает. Об этом сообщил во вторник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
- Войска рф осуществили авиационный удар по Левадному.
- 211 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 16 обстрелов РСЗО накрыли Таврическое, Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку.
- 168 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
Напомним
1 октября в результате российского обстрела Запорожья ранен 12-летний ребенок, 21 человек обратился за медицинской помощью. Один человек погиб на месте попадания. Продолжается ликвидация последствий атаки.