Войска рф нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожья

В течение суток оккупанты нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает. Об этом сообщил во вторник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

Войска рф осуществили авиационный удар по Левадному.

211 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

16 обстрелов РСЗО накрыли Таврическое, Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку.

168 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, - добавили в ОВА.



Напомним

1 октября в результате российского обстрела Запорожья ранен 12-летний ребенок, 21 человек обратился за медицинской помощью. Один человек погиб на месте попадания. Продолжается ликвидация последствий атаки.