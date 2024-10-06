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На Сумщині низка громад зазнали російських обстрілів, зафіксовано 10 вибухів

На Сумщині низка громад зазнали російських обстрілів, зафіксовано 10 вибухів

Київ • УНН

 • 21117 перегляди

На Сумщині зафіксовано 10 вибухів внаслідок російських атак на 4 прикордонні громади. Ворог використовував міномети, КАБи та FPV-дрони, українські сили збили 5 "Шахедів".

Російські загарбники били з мінометів, також здійснювали запуск КАБів та атакували FPV-дронами. 8 обстрілів зазнали території прикордоння.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Ситуація на прикордонні станом на 8.00 6 жовтня 2024.

Зафіксовано 10 вибухів внаслідок атак російського агресора: обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська громади.

Деталі

  • Великописарівська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи);
  • Миропільська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух);
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та КАБ (1 вибух);
  • Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
  • Крім того, у небі над Сумщиною наші захисники знищили 5 ворожих «Шахедів»

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей.

На Миколаївщині знищили один ворожий БПЛА: постраждалих немає - ОВА

Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 18 повідомлень про руйнування, але мирні жителі не постраждали.

На Харківщині через атаку рф дроном на авто загинув чоловік, ще один поранений через удар КАБами05.10.24, 20:06 • 20329 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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