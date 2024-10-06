На Сумщині низка громад зазнали російських обстрілів, зафіксовано 10 вибухів
Київ • УНН
На Сумщині зафіксовано 10 вибухів внаслідок російських атак на 4 прикордонні громади. Ворог використовував міномети, КАБи та FPV-дрони, українські сили збили 5 "Шахедів".
Російські загарбники били з мінометів, також здійснювали запуск КАБів та атакували FPV-дронами. 8 обстрілів зазнали території прикордоння.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Ситуація на прикордонні станом на 8.00 6 жовтня 2024.
Зафіксовано 10 вибухів внаслідок атак російського агресора: обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська громади.
Деталі
- Великописарівська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи);
- Миропільська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух);
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та КАБ (1 вибух);
- Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
- Крім того, у небі над Сумщиною наші захисники знищили 5 ворожих «Шахедів»
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