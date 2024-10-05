На Харківщині через атаку рф дроном на авто загинув чоловік, ще один поранений через удар КАБами
Київ • УНН
У Харківській області російські війська атакували Ізюмський район. Внаслідок удару дроном по автомобілю загинув 49-річний чоловік, а під час обстрілу КАБами поранено 87-річного жителя.
У Харківській області російські війська атакували Ізюмщину, загинув цивільний житель через удар ворога дроном по автомобілю, ще один зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу КАБами, повідомила у суботу Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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За даними слідства, 5 жовтня близько 11:50 ворог поцілив з дрону по селу Нижче Солоне Ізюмського району. "Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, за кермом якого їхав 49-річний чоловік. Від отриманих поранень водій помер у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні", - повідомили у прокуратурі у соцмережах.
Близько 15:30 зс рф, як вказано, повторно обстріляли це ж село, цього разу - із застосуванням двох КАБів. Пошкоджено приватні домоволодіння. "Поранено 87-річного чоловіка, його ушпиталено", - ідеться у повідомленні.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
На півночі Харківщини розглядають питання примусової евакуації через атаки рф - Синєгубов 03.10.24, 12:09 • 17718 переглядiв