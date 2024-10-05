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На Харківщині через атаку рф дроном на авто загинув чоловік, ще один поранений через удар КАБами

На Харківщині через атаку рф дроном на авто загинув чоловік, ще один поранений через удар КАБами

Київ • УНН

 • 20329 перегляди

У Харківській області російські війська атакували Ізюмський район. Внаслідок удару дроном по автомобілю загинув 49-річний чоловік, а під час обстрілу КАБами поранено 87-річного жителя.

У Харківській області російські війська атакували Ізюмщину, загинув цивільний житель через удар ворога дроном по автомобілю, ще один зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу КАБами, повідомила у суботу Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 5 жовтня близько 11:50 ворог поцілив з дрону по селу Нижче Солоне Ізюмського району. "Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, за кермом якого їхав 49-річний чоловік. Від отриманих поранень водій помер у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні", - повідомили у прокуратурі у соцмережах.

Близько 15:30 зс рф, як вказано, повторно обстріляли це ж село, цього разу - із застосуванням двох КАБів. Пошкоджено приватні домоволодіння. "Поранено 87-річного чоловіка, його ушпиталено", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На півночі Харківщини розглядають питання примусової евакуації через атаки рф - Синєгубов 03.10.24, 12:09 • 17718 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivska-oblastХарківська область
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України

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