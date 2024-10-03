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На півночі Харківщини розглядають питання примусової евакуації через атаки рф - Синєгубов

На півночі Харківщини розглядають питання примусової евакуації через атаки рф - Синєгубов

Київ • УНН

 • 17718 перегляди

Через посилення ворожих атак на півночі Харківщини розглядається можливість примусової евакуації цивільних. Вже евакуйовано 200 сімей з трьох громад, ще 75 залишаються.

На півночі Харківщини через посилення ворожих атак розглядається можливість примусової евакуації цивільного населення. Вже евакуйовано 200 сімей з трьох громад, і ще 75 залишаються. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"На півночі Харківщини, у Липецьку та Вовчанську ситуація складна. Не зважаючи на те, що ворог там збільшив кількість атак, наші воїни стоять на своїх позиціях і лінія фронту стабільна", - сказав Синєгубов.

Він каже, що на Купʼянському напрямку минулої доби зафіксували 25 штурмових атак за добу, а кількість артилерійських обстрілів зростає щодня.

"Ми розглядаємо питання примусової евакуації цивільного населення з цих територій. В самому Купʼянську залишається ще 5 сімей, однак за добу чи дві, ми їх вивозимо. Загалом за місяць ми евакуювали у трьох громадах 200 сімей, ще залишилось 75", - додав Синєгубов.

За його словами, ОВА зараз моніторить ситуацію на Ізюмському напрямку, адже там складна ситуація.

Нагадаємо

У Харківській області вранці 3 жовтня російські війська обстріляли селище Черкаська Лозова. Внаслідок ворожого удару постраждали три людини. За минулу добу через обстріли рф Харківщини постраждали 16 людей. Ще один чоловік отримав поранення через вибух невідомого ВНП в селищі Ізюмського району.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна
iziumІзюм
kupianskКуп'янськ
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