На севере Харьковщины рассматривают вопрос принудительной эвакуации из-за атак рф - Синегубов

На севере Харьковщины из-за усиления вражеских атак рассматривается возможность принудительной эвакуации гражданского населения. Уже эвакуированы 200 семей из трех громад, и еще 75 остаются. Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

"На севере Харьковщины, в Липецке и Волчанске ситуация сложная. Несмотря на то, что враг там увеличил количество атак, наши воины стоят на своих позициях и линия фронта стабильна", - сказал Синегубов.

Он говорит, что на Купянском направлении за прошедшие сутки зафиксировали 25 штурмовых атак за сутки, а количество артиллерийских обстрелов растет ежедневно.

"Мы рассматриваем вопрос принудительной эвакуации гражданского населения с этих территорий. В самом Купянске остается еще 5 семей, однако за сутки или двое, мы их вывозим. Всего за месяц мы эвакуировали в трех громадах 200 семей, еще осталось 75", - добавил Синегубов.

По его словам, ОВА сейчас мониторит ситуацию на Изюмском направлении, ведь там сложная ситуация.

Напомним

В Харьковской области утром 3 октября российские войска обстреляли поселок Черкасская Лозовая. В результате вражеского удара пострадали три человека. За минувшие сутки из-за обстрелов рф Харьковщины пострадали 16 человек. Еще один человек получил ранения из-за взрыва неизвестного ВОП в поселке Изюмского района.