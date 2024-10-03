Армія рф вранці обстріляла селище на Харківщині: троє постраждалих
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Черкаська Лозова на Харківщині, поранивши трьох людей. За минулу добу в області постраждали 16 осіб, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
У Харківській області вранці 3 жовтня російські війська обстріляли селище Черкаська Лозова. Внаслідок ворожого удару постраждали три людини. За минулу добу через обстріли рф Харківщини постраждали 16 людей. Ще один чоловік отримав поранення через вибух невідомого ВНП в селищі Ізюмського району. Про це у четвер повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
03 жовтня 05:25 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с.Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди. Постраждали три людини: дві жінки 68 та 57 років та чоловік 69 років
Минулої доби армія рф двічі вдарила по Харкову. В Салтівському районі ввечері внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та 2 автомобіля. Зруйновано фасадну частину 5-ти поверхового житлового будинку, квартири на 4, 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 12 людей: госпіталізовано п‘ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих дівчинка 3 років — лікується амбулаторно.
Також у Шевченківському районі, з його слів, зафіксовано влучання в лісосмугу Олексіївського лісопарку. Пошкоджено частково скління двох 9-поверхових будинків.
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Крім того, 2 жовтня фіксувались такі ворожі обстріли:
- 23:07 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Пошкоджено 6 житлових будинків.
- 17:00 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок скидання боєприпасу з дрона горів приватний будинок, площа уточнюється. Постраждали 2 жінки 61 та 53 років.
- 16:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. 16. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 56 років.
- 15:50 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Влучання в цивільний автомобіль FPV-дрона. Постраждала 30-річна жінка.
- 14:20 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Захарівка. Внаслідок обстрілу горіла трава, очерет та чагарники на площі 4 га.
- 12:34 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га та хвойна підстилка.
Також Синєгубов розповів, що в селищі Нікополь Ізюмського району стався вибух невідомого ВНП, внаслідок чого постраждав 52-річний чоловік.
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