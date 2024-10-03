Армия рф утром обстреляла поселок на Харьковщине: трое пострадавших

В Харьковской области утром 3 октября российские войска обстреляли поселок Черкасская Лозовая. В результате вражеского удара пострадали три человека. За минувшие сутки из-за обстрелов рф Харьковщины пострадали 16 человек. Еще один человек получил ранения из-за взрыва неизвестного ВОП в поселке Изюмского района. Об этом в четверг сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

03 октября 05:25 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с.Черкасская Лозовая. В результате обстрела повреждены 7 частных домов, хозяйственные постройки. Пострадали три человека: две женщины 68 и 57 лет и мужчина 69 лет - написал Синегубов в Telegram.

За прошедшие сутки армия рф дважды ударила по Харькову. В Салтовском районе вечером в результате обстрела горели конструктивные элементы дома и 2 автомобиля. Разрушена фасадная часть 5-ти этажного жилого дома, квартиры на 4, 5 этажах, повреждены 10 автомобилей. Пострадали 12 человек: госпитализированы пятеро, состояние среднее и легкое. Среди травмированных девочка 3 лет - лечится амбулаторно.

Также в Шевченковском районе, по его словам, зафиксировано попадание в лесополосу Алексеевского лесопарка. Повреждено частично остекление двух 9-этажных домов.

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Кроме того, 2 октября фиксировались такие вражеские обстрелы:

23:07 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. Повреждены 6 жилых домов.

17:00 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Нечволодовка. В результате сброса боеприпаса с дрона горел частный дом, площадь уточняется. Пострадали 2 женщины 61 и 53 лет.

16:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. 16. В результате обстрела пострадала женщина 56 лет.

15:50 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Попадание в гражданский автомобиль FPV-дрона. Пострадала 30-летняя женщина.

14:20 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Захаровка. В результате обстрела горела трава, камыш и кустарники на площади 4 га.

12:34 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Ковшаровка. В результате обстрела горела трава на площади 1 га и хвойная подстилка.

Также Синегубов рассказал, что в поселке Никополь Изюмского района произошел взрыв неизвестного ВОП, в результате чего пострадал 52-летний мужчина.

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