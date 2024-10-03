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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 человек пострадали от авиаударов рф по Харькову и Золочеву: показали последствия

13 человек пострадали от авиаударов рф по Харькову и Золочеву: показали последствия

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 05:45  •  318 просмотра

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В результате авиаударов рф по Харькову и Золочеву пострадали 13 человек, включая 3-летнего ребенка. Повреждены жилые дома, поликлиника и автомобили, начато расследование.

Из-за авиационных ударов российских войск по Харькову и Золочеву в Харьковской области пострадали 13 человек, среди них ребенок, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 2 октября с 22:40 до 23:00 враг из населенного пункта Строитель Белгородской области РФ с применением двух самолетов Су-34 осуществил пуски управляемых авиационных бомб по Харькову и селу Золочев Богодуховского района.

В Салтовском районе Харькова авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома. Произошел пожар.

«Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, среди которых девочка 3 лет», - указали в прокуратуре.

Как отмечается, повреждены близлежащие дома, поликлиника, а также по меньшей мере 14 авто.

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание в лесополосу. Повреждены окна в двух многоквартирных жилых домах.

В Золочеве в результате авиаударов, по данным прокуратуры, повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, хозяйственные постройки. «Острую реакцию на стресс испытала 69-летняя женщина», - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Вражеский удар по Малоданиловской громаде: было разрушено 20 домов3 октября 2024, 03:53 • 11468 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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