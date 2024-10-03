13 человек пострадали от авиаударов рф по Харькову и Золочеву: показали последствия
Киев • УНН
В результате авиаударов рф по Харькову и Золочеву пострадали 13 человек, включая 3-летнего ребенка. Повреждены жилые дома, поликлиника и автомобили, начато расследование.
Из-за авиационных ударов российских войск по Харькову и Золочеву в Харьковской области пострадали 13 человек, среди них ребенок, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 2 октября с 22:40 до 23:00 враг из населенного пункта Строитель Белгородской области РФ с применением двух самолетов Су-34 осуществил пуски управляемых авиационных бомб по Харькову и селу Золочев Богодуховского района.
В Салтовском районе Харькова авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома. Произошел пожар.
«Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, среди которых девочка 3 лет», - указали в прокуратуре.
Как отмечается, повреждены близлежащие дома, поликлиника, а также по меньшей мере 14 авто.
В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание в лесополосу. Повреждены окна в двух многоквартирных жилых домах.
В Золочеве в результате авиаударов, по данным прокуратуры, повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, хозяйственные постройки. «Острую реакцию на стресс испытала 69-летняя женщина», - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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