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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по Малоданиловской громаде: было разрушено 20 домов

Вражеский удар по Малоданиловской громаде: было разрушено 20 домов

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 03:53  •  2420 просмотра

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Утром 3 октября оккупанты атаковали Малоданиловскую громаду на Харьковщине. В результате удара разрушено около 20 частных домов, повреждена инфраструктура, погибла собака.

На Харьковщине утром 3 октября захватчики нанесли удары по Малоданиловской громаде. Об этом сообщает руководитель Малоданиловской громады Александра Гололобова, передает УНН.

Детали

В результате второго прилета в одном из населенных пунктов разрушено по меньшей мере два десятка частных домов, повреждены заборы и линии электропередач.

Кроме того, из-за данной агрессии погибла собака, но информация о возможных пострадавших среди местных жителей не подтвердилась.

Террористы обстреляли Харьков: количество пострадавших увеличилось до 10 человек2 октября 2024, 21:28 • 10987 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
kharkovskaya-oblastХарьковская область