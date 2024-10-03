Вражеский удар по Малоданиловской громаде: было разрушено 20 домов

На Харьковщине утром 3 октября захватчики нанесли удары по Малоданиловской громаде. Об этом сообщает руководитель Малоданиловской громады Александра Гололобова, передает УНН.

Детали

В результате второго прилета в одном из населенных пунктов разрушено по меньшей мере два десятка частных домов, повреждены заборы и линии электропередач.

Кроме того, из-за данной агрессии погибла собака, но информация о возможных пострадавших среди местных жителей не подтвердилась.

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