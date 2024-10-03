Вражеский удар по Малоданиловской громаде: было разрушено 20 домов
Киев • УНН
Утром 3 октября оккупанты атаковали Малоданиловскую громаду на Харьковщине. В результате удара разрушено около 20 частных домов, повреждена инфраструктура, погибла собака.
На Харьковщине утром 3 октября захватчики нанесли удары по Малоданиловской громаде. Об этом сообщает руководитель Малоданиловской громады Александра Гололобова, передает УНН.
Детали
В результате второго прилета в одном из населенных пунктов разрушено по меньшей мере два десятка частных домов, повреждены заборы и линии электропередач.
Кроме того, из-за данной агрессии погибла собака, но информация о возможных пострадавших среди местных жителей не подтвердилась.
Террористы обстреляли Харьков: количество пострадавших увеличилось до 10 человек2 октября 2024, 21:28 • 10987 просмотров