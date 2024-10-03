Террористы обстреляли Харьков: количество пострадавших увеличилось до 10 человек
Киев • УНН
В результате авиаудара по Харькову пострадали 10 гражданских, среди которых трехлетний ребенок. Удар повредил пятиэтажный дом и вызвал пожар, охвативший по меньшей мере 10 автомобилей.
До десяти возросло количество пострадавших в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Напомним
В результате авиаудара террористов по Харькову пострадали гражданские, среди которых трехлетний ребенок. Удар повредил пятиэтажный дом и вызвал пожар, охвативший по меньшей мере 10 автомобилей.
В Харькове возросло количество пострадавших от авиаудара до 9 человек, среди которых трехлетняя девочка2 октября 2024, 20:51 • 4033 просмотра