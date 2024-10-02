В Харькове возросло количество пострадавших от авиаудара до 9 человек, среди которых трехлетняя девочка

Количество пострадавших в Харькове возросло до 9. Среди них - трехлетний ребенок. Об этом сообщает председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Напомним

Захватчики совершили авиаудары по Харькову, использовав управляемые авиабомбы. Один из снарядов попал в пятиэтажный дом, повредив конструкции между третьим и четвертым этажами. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, который охватил по меньшей мере 10 автомобилей рядом с домом.

Спасатели оперативно начали эвакуацию жителей дома и работают на месте для ликвидации пожара.

Среди пострадавших - трехлетняя девочка. По предварительной информации, все пострадавшие находятся в среднем и легком состояниях.

Авиаудар по Харькову: пострадали 7 человек