У Харкові зросла кількість постраждалих від авіаудару до 9 осіб, серед яких трирічна дівчинка
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Харкову постраждало 9 людей, серед яких трирічна дитина. Удар пошкодив п'ятиповерховий будинок та спричинив масштабну пожежу, що охопила щонайменше 10 автомобілів.
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 9. Серед них — трирічна дитина. Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Загарбники здійснили авіаудари по Харкову, використавши керовані авіабомби. Один із снарядів влучив у пʼятиповерховий будинок, пошкодивши конструкції між третім і четвертим поверхами. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яка охопила щонайменше 10 автомобілів поруч із будинком.
Рятувальники оперативно розпочали евакуацію мешканців будинку та працюють на місці для ліквідації пожежі.
Серед постраждалих – трирічна дівчинка. За попередньою інформацією, усі постраждалі перебувають у середньому та легкому станах.
Авіаудар по Харкову: постраждали 7 осіб02.10.24, 23:27 • 43016 переглядiв