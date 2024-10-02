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У Харкові зросла кількість постраждалих від авіаудару до 9 осіб, серед яких трирічна дівчинка

У Харкові зросла кількість постраждалих від авіаудару до 9 осіб, серед яких трирічна дівчинка

Київ • УНН

 • 37733 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Харкову постраждало 9 людей, серед яких трирічна дитина. Удар пошкодив п'ятиповерховий будинок та спричинив масштабну пожежу, що охопила щонайменше 10 автомобілів.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 9. Серед них — трирічна дитина. Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Нагадаємо

Загарбники здійснили авіаудари по Харкову, використавши керовані авіабомби. Один із снарядів влучив у пʼятиповерховий будинок, пошкодивши конструкції між третім і четвертим поверхами. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яка охопила щонайменше 10 автомобілів поруч із будинком.

Рятувальники оперативно розпочали евакуацію мешканців будинку та працюють на місці для ліквідації пожежі. 

Серед постраждалих – трирічна дівчинка. За попередньою інформацією, усі постраждалі перебувають у середньому та легкому станах.

Авіаудар по Харкову: постраждали 7 осіб02.10.24, 23:27 • 43016 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
kharkivХарків

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