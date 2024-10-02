Авіаудар по Харкову: постраждали 7 осіб
Київ • УНН
Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову постраждало семеро людей. Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами, одна з яких влучила в житловий будинок, спричинивши руйнування.
Через ворожий авіаудар по Харкову постраждало семеро людей. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Додамо
За словами Харківського міського голови, на місці прильоту по багатоповерхівці зайнялася пожежа. Горить сам будинок та авто біля нього.
Нагадаємо
Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову. Один із КАБів влучив у житловий будинок в Харкові, є руйнування. Екстрені служби працюють на місці.
У Харкові ворог вдарив по цивільній інфраструктурі: є руйнування02.10.24, 23:09 • 46971 перегляд