Авиаудар по Харькову: пострадали 7 человек

Из-за вражеского авиаудара по Харькову пострадали семь человек. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Добавим

По словам Харьковского городского головы, на месте прилета по многоэтажке загорелся пожар. Горит дом и автомобиль возле него.

Напомним

Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. Один из КАБов попал в жилой дом в Харькове, есть разрушения. Экстренные службы работают на месте.

В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть разрушения