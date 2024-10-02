В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть разрушения
Киев • УНН
В Харькове зафиксированы взрывы в Шевченковском и Киевском районах. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что информация о жертвах уточняется.
В Харькове прогремели взрывы, предварительно зафиксированы удары по Шевченковскому и Киевскому районам города. Об этом сообщает мэр города Харьков Игорь Терехов, передает УНН.
Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. По предварительным данным, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
На эту минуту, информация о пострадавших не поступала
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Харькове прогремели взрывы.
В Харькове прогремел взрыв2 октября 2024, 19:47 • 4995 просмотров