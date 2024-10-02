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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
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В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть разрушения

В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть разрушения

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 20:09  •  3047 просмотра

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В Харькове зафиксированы взрывы в Шевченковском и Киевском районах. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что информация о жертвах уточняется.

В Харькове прогремели взрывы, предварительно зафиксированы удары по Шевченковскому и Киевскому районам города. Об этом сообщает мэр города Харьков Игорь Терехов, передает УНН.

Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. По предварительным данным, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
На эту минуту, информация о пострадавших не поступала

- заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харькове прогремели взрывы. 

В Харькове прогремел взрыв2 октября 2024, 19:47 • 4995 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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