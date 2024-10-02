В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть разрушения

В Харькове прогремели взрывы, предварительно зафиксированы удары по Шевченковскому и Киевскому районам города. Об этом сообщает мэр города Харьков Игорь Терехов, передает УНН.

Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. По предварительным данным, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

На эту минуту, информация о пострадавших не поступала - заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харькове прогремели взрывы.

В Харькове прогремел взрыв