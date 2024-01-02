В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

"В Харькове взрыв", - сообщил Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал всех находиться в укрытиях.

В Воздушных силах сообщили о "баллистике в направлении Харькова".

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