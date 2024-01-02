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Суммарное количество - до 20 "Калибров": враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море
Враг нанес 113 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте
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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове произошел взрыв, всех призывают оставаться в укрытиях.
В Воздушных силах предупредили, что на столицу движется много ракет
Киев находится под угрозой: многочисленные вражеские ракеты направляются к нему, жителей предупреждают оставаться в укрытиях.
На вероятных направлениях наступления армии рф установлено более 500 тысяч противотанковых мин - Наев
Объединенные силы установили более 500 тыс. противотанковых мин против потенциальных вражеских наступательных действий, усиливая оборону границы с помощью укреплений и наблюдения.
Взрывы в Киеве: обломок ракеты упал на территории парка в Голосеевском районе
Фрагмент ракеты упал в киевском парке, взрывы зафиксированы на Оболони, сообщил мэр Кличко.
В Киеве работает ПВО
В столице прогремели взрывы. Как сообщили в КГВА, в Киеве и области работает ПВО.
Россияне подбили собственный самолет Су-35
Российские С-400 нанесли удар по российскому Су-35 в районе Красноперекопска.
Жительницу Пакистана обвиняют в убийстве младшей сестры во время записи видео для TikTok
Пакистанский подросток якобы застрелил свою сестру во время видео спора в TikTok; полиция проводит расследование.
Суммарное количество - до 20 "Калибров": враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море
Подводная лодка заменила фрегат среди вражеских ракетоносцев в Черном море. Уровень ракетной угрозы - высокий.
Враг нанес 113 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте
Украинские войска отбили более 64 вражеских атак и уничтожили 35 беспилотников, в то время как российские удары нанесли ущерб многим регионам, вызвав жертвы и разрушения среди гражданского населения.
В Кропивницком слышны взрывы - СМИ
Взрывы были слышны в Кропивницком. Официальных подробностей пока нет.