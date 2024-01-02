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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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19 марта 2024, 11:51  •  124163 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  219119 просмотра

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18 марта 2024, 09:47  •  142685 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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В Харькове прогремел взрыв

В Харькове произошел взрыв, всех призывают оставаться в укрытиях.

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Киев находится под угрозой: многочисленные вражеские ракеты направляются к нему, жителей предупреждают оставаться в укрытиях.

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Объединенные силы установили более 500 тыс. противотанковых мин против потенциальных вражеских наступательных действий, усиливая оборону границы с помощью укреплений и наблюдения.

Война • 2 января 2024, 05:30  •  67301 просмотра
На вероятных направлениях наступления армии рф установлено более 500 тысяч противотанковых мин - Наев

Взрывы в Киеве: обломок ракеты упал на территории парка в Голосеевском районе

Фрагмент ракеты упал в киевском парке, взрывы зафиксированы на Оболони, сообщил мэр Кличко.

Война • 2 января 2024, 05:21  •  88246 просмотра
Взрывы в Киеве: обломок ракеты упал на территории парка в Голосеевском районе

В Киеве работает ПВО

В столице прогремели взрывы. Как сообщили в КГВА, в Киеве и области работает ПВО.

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Россияне подбили собственный самолет Су-35

Российские С-400 нанесли удар по российскому Су-35 в районе Красноперекопска.

Война • 2 января 2024, 05:12  •  99635 просмотра
Россияне подбили собственный самолет Су-35

Жительницу Пакистана обвиняют в убийстве младшей сестры во время записи видео для TikTok

Пакистанский подросток якобы застрелил свою сестру во время видео спора в TikTok; полиция проводит расследование.

Новости Мира • 2 января 2024, 05:10  •  92955 просмотра
Жительницу Пакистана обвиняют в убийстве младшей сестры во время записи видео для TikTok

Суммарное количество - до 20 "Калибров": враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море

Подводная лодка заменила фрегат среди вражеских ракетоносцев в Черном море. Уровень ракетной угрозы - высокий.

Война • 2 января 2024, 05:09  •  75614 просмотра
Суммарное количество - до 20 "Калибров": враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море

Враг нанес 113 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Украинские войска отбили более 64 вражеских атак и уничтожили 35 беспилотников, в то время как российские удары нанесли ущерб многим регионам, вызвав жертвы и разрушения среди гражданского населения.

Война • 2 января 2024, 04:58  •  67270 просмотра
Враг нанес 113 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

В Кропивницком слышны взрывы - СМИ

Взрывы были слышны в Кропивницком. Официальных подробностей пока нет.

Война • 2 января 2024, 04:56  •  59883 просмотра
В Кропивницком слышны взрывы - СМИ