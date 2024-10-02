У Харкові ворог вдарив по цивільній інфраструктурі: є руйнування

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У Харкові зафіксовано вибухи в Шевченківському та Київському районах. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що інформація про жертви уточнюється.

У Харкові пролунали вибухи, попередньо зафіксовано удари по Шевченківському та Київському районам міста. Про це повідомляє мер міста Харків Ігор Терехов, передає УНН.

Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову. За попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури.
На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила

- заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Харкові пролунали вибухи. 

У Харкові прогримів вибух02.10.24, 22:47 • 18614 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
kharkivХарків

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