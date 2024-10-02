У Харкові ворог вдарив по цивільній інфраструктурі: є руйнування
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано вибухи в Шевченківському та Київському районах. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що інформація про жертви уточнюється.
У Харкові пролунали вибухи, попередньо зафіксовано удари по Шевченківському та Київському районам міста. Про це повідомляє мер міста Харків Ігор Терехов, передає УНН.
Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову. За попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури.
На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Харкові пролунали вибухи.