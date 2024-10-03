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Терористи обстріляли Харків: кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб

Терористи обстріляли Харків: кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб

Київ • УНН

 • 19070 перегляди

Внаслідок авіаудару по Харкову постраждали 10 цивільних, серед яких трирічна дитина. Удар пошкодив п'ятиповерховий будинок та спричинив пожежу, що охопила щонайменше 10 автомобілів.

До десяти зросла  кількість постраждалих у Харкові. Про це повідомив міський голова ігор Терехов, передає УНН.

Нагадаємо 

Внаслідок авіаудару терористів по Харкову постраждали цивільні, серед яких трирічна дитина. Удар пошкодив п'ятиповерховий будинок та спричинив пожежу, що охопила щонайменше 10 автомобілів.

У Харкові зросла кількість постраждалих від авіаудару до 9 осіб, серед яких трирічна дівчинка02.10.24, 23:51 • 37733 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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