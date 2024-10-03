Ворожий удар по Малоданилівській громаді: було зруйновано 20 будинків
Київ • УНН
Вранці 3 жовтня окупанти атакували Малоданилівську громаду на Харківщині. Внаслідок удару зруйновано близько 20 приватних будинків, пошкоджено інфраструктуру, загинула собака.
На Харківщині вранці 3 жовтня загарбники завдали ударів по Малоданилівській громаді. Про це повідомляє керівник Малоданилівської громади Олександра Гололобова, передає УНН.
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Унаслідок другого прильоту в одному з населених пунктів зруйновано щонайменше два десятки приватних будинків, пошкоджені паркани та лінії електропередач.
Крім того, через дану агресію загинула собака, але інформація про можливих постраждалих серед місцевих жителів не підтвердилася.
Терористи обстріляли Харків: кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб03.10.24, 00:28 • 19070 переглядiв