13 людей постраждали від авіаударів рф по Харкову та Золочеву: показали наслідки

Через авіаційні удари російських військ по Харкову та Золочеву в Харківській області постраждали 13 людей, серед них дитина, повідомили в четвер в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.

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За даними слідства, 2 жовтня з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту строїтель бєлгородської області рф із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району.

У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку. Сталась пожежа.

"Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 років", - вказали у прокуратурі.

Як зазначається, пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна у двох багатоквартирних житлових будинках.

У Золочеві внаслідок авіаударів, за даними прокуратури, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. "Гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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