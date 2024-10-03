13 людей постраждали від авіаударів рф по Харкову та Золочеву: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок авіаударів рф по Харкову та Золочеву постраждали 13 людей, включаючи 3-річну дитину. Пошкоджено житлові будинки, поліклініку та автомобілі, розпочато розслідування.
Через авіаційні удари російських військ по Харкову та Золочеву в Харківській області постраждали 13 людей, серед них дитина, повідомили в четвер в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 2 жовтня з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту строїтель бєлгородської області рф із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району.
У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку. Сталась пожежа.
"Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 років", - вказали у прокуратурі.
Як зазначається, пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна у двох багатоквартирних житлових будинках.
У Золочеві внаслідок авіаударів, за даними прокуратури, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. "Гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка", - повідомили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ворожий удар по Малоданилівській громаді: було зруйновано 20 будинків03.10.24, 06:53 • 39142 перегляди