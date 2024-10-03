Над Украиной сбили 78 из 105 "шахедов" за ночь, 23 потеряно, один улетел в беларусь
Киев • УНН
Ночью 3 октября Россия атаковала Украину 105 дронами «Шахед». Силы ПВО сбили 78 беспилотников в 15 областях, 23 были потеряны из-за РЭБ, один улетел в Беларусь.
россия ночью атаковала Украину 105 дронами типа "Shahed". Силы ПВО сбили 78 беспилотников в 15 областях, 23 были потеряны предположительно из-за действия РЭБ, один улетел в беларусь, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 3 октября, по данным ВС ВСУ, враг нанес удар по территории Украины ударными БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105-ти вражеских беспилотников противника типа "шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - рф, мыс Чауда - Крым).
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях
Один беспилотник, как сообщается, улетел в направлении беларуси, двадцать три вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.