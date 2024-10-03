Над Украиной сбили 78 из 105 "шахедов" за ночь, 23 потеряно, один улетел в беларусь

россия ночью атаковала Украину 105 дронами типа "Shahed". Силы ПВО сбили 78 беспилотников в 15 областях, 23 были потеряны предположительно из-за действия РЭБ, один улетел в беларусь, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 3 октября, по данным ВС ВСУ, враг нанес удар по территории Украины ударными БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105-ти вражеских беспилотников противника типа "шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - рф, мыс Чауда - Крым).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях - указали в ПС ВСУ в соцсетях.

Один беспилотник, как сообщается, улетел в направлении беларуси, двадцать три вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.