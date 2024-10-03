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Над Україною збили 78 зі 105 "шахедів" за ніч, 23 втрачено, один полетів у білорусь

Київ • УНН

 • 23893 перегляди

Вночі 3 жовтня Росія атакувала Україну 105 дронами "Шахед". Сили ППО збили 78 безпілотників у 15 областях, 23 були втрачені через РЕБ, один полетів у Білорусь.

росія вночі атакувала Україну 105 дронами типу "Shahed". Сили ППО збили 78 безпілотників у 15 областях, 23 були втрачені імовірно через дію РЕБ, один полетів у білорусь, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У ніч на 3 жовтня, за даними ПС ЗСУ, ворог завдав удару по території України ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу "шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, мис Чауда – Крим).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних cил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях

- вказали у ПС ЗСУ у соцмережах.

Один безпілотник, як повідомляється, полетів у напрямку білорусі, двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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