Над Україною збили 78 зі 105 "шахедів" за ніч, 23 втрачено, один полетів у білорусь
Київ • УНН
Вночі 3 жовтня Росія атакувала Україну 105 дронами "Шахед". Сили ППО збили 78 безпілотників у 15 областях, 23 були втрачені через РЕБ, один полетів у Білорусь.
росія вночі атакувала Україну 105 дронами типу "Shahed". Сили ППО збили 78 безпілотників у 15 областях, 23 були втрачені імовірно через дію РЕБ, один полетів у білорусь, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У ніч на 3 жовтня, за даними ПС ЗСУ, ворог завдав удару по території України ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу "шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, мис Чауда – Крим).
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних cил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях
Один безпілотник, як повідомляється, полетів у напрямку білорусі, двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.