В Харьковской области из-за атаки рф дроном на авто погиб мужчина, еще один ранен из-за удара КАБами

В Харьковской области российские войска атаковали Изюмщину, погиб гражданский житель из-за удара врага дроном по автомобилю, еще один получил ранения в результате вражеского обстрела КАБами, сообщила в субботу Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 5 октября около 11:50 враг ударил из дрона по селу Нижнее Соленое Изюмского района. "Зафиксировано попадание по гражданскому автомобилю, за рулем которого ехал 49-летний мужчина. От полученных ранений водитель скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Около 15:30 вс рф, как указано, повторно обстреляли это же село, на этот раз - с применением двух КАБов. Повреждены частные домовладения. "Ранен 87-летний мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

На севере Харьковщины рассматривают вопрос принудительной эвакуации из-за атак рф - Синегубов