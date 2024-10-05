В Харьковской области из-за атаки рф дроном на авто погиб мужчина, еще один ранен из-за удара КАБами

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  119536 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  131573 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  132477 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  131828 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  112219 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  102705 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  121040 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123670 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

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3 октября 2024, 11:21  •  123998 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области из-за атаки рф дроном на авто погиб мужчина, еще один ранен из-за удара КАБами

В Харьковской области из-за атаки рф дроном на авто погиб мужчина, еще один ранен из-за удара КАБами

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 17:06  •  5986 просмотра

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В Харьковской области российские войска атаковали Изюмский район. В результате удара дроном по автомобилю погиб 49-летний мужчина, а во время обстрела КАБами ранен 87-летний житель.

В Харьковской области российские войска атаковали Изюмщину, погиб гражданский житель из-за удара врага дроном по автомобилю, еще один получил ранения в результате вражеского обстрела КАБами, сообщила в субботу Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 5 октября около 11:50 враг ударил из дрона по селу Нижнее Соленое Изюмского района. "Зафиксировано попадание по гражданскому автомобилю, за рулем которого ехал 49-летний мужчина. От полученных ранений водитель скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Около 15:30 вс рф, как указано, повторно обстреляли это же село, на этот раз - с применением двух КАБов. Повреждены частные домовладения. "Ранен 87-летний мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

На севере Харьковщины рассматривают вопрос принудительной эвакуации из-за атак рф - Синегубов3 октября 2024, 09:09 • 16672 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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