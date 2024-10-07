На Сумщині знищили 8 "шахедів", через дронову атаку рф 4 травмованих, у тому числі дитина

Російські війська вночі та зранку здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 49 вибухів. У Сумській громаді внаслідок ворожої дронової атаки поранено 4 цивільних, включаючи дитину, повідомили у Сумській ОВА. За даними Повітряних сил ЗСУ, вранці у напрямку Сумщини ворог запускав КАБи, пише УНН.

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"Сьогодні вночі, 7 жовтня у небі над Сумщиною наші захисники знищили 8 ворожих "Шахедів" - повідомили в ОВА у Telegram.

Як вказано, уночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Шалигинська, Березівська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів), FPV дронами (3 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (10 вибухів) та здійснив ракетний удар (1 вибух).

Сумська громада: зафіксовано атаку БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок травмовано 4 цивільні особи (з них 1 дитина).

Березівська громада: здійснено 2 удари БпЛА типу "Герань-2" (2 вибухи).

Хотінська громада: був пуск КАБ (2 вибухи).

Путивльська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: завдано удару КАБ (1 вибух).

Уже вранці Повітряні сили ЗСУ тричі повідомили про пуски ворожих КАБів в напрямку Сумщини.

На Сумщині низка громад зазнали російських обстрілів, зафіксовано 10 вибухів