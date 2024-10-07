На Сумщині знищили 8 "шахедів", через дронову атаку рф 4 травмованих, у тому числі дитина

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56808 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 111681 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150233 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 122753 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114446 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116210 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144350 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75572 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84027 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 180761 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 34221 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 27180 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 24554 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 23582 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 20141 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150233 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144350 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 180761 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518487 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597537 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7333 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34558 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34150 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36245 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59739 перегляди
Актуальне
На Сумщині знищили 8 "шахедів", через дронову атаку рф 4 травмованих, у тому числі дитина

На Сумщині знищили 8 "шахедів", через дронову атаку рф 4 травмованих, у тому числі дитина

Київ • УНН

 • 12790 перегляди

Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 49 вибухів. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА "Герань-2" поранено 4 цивільних, включаючи дитину.

Російські війська вночі та зранку здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 49 вибухів. У Сумській громаді внаслідок ворожої дронової атаки поранено 4 цивільних, включаючи дитину, повідомили у Сумській ОВА. За даними Повітряних сил ЗСУ, вранці у напрямку Сумщини ворог запускав КАБи, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі, 7 жовтня у небі над Сумщиною наші захисники знищили 8 ворожих "Шахедів" - повідомили в ОВА у Telegram.

Як вказано, уночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Шалигинська, Березівська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів), FPV дронами (3 вибухи). 
  • Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи). 
  • Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (10 вибухів) та здійснив ракетний удар (1 вибух). 
  • Сумська громада: зафіксовано атаку БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок травмовано 4 цивільні особи (з них 1 дитина). 
  • Березівська громада: здійснено 2 удари БпЛА типу "Герань-2" (2 вибухи). 
  • Хотінська громада: був пуск КАБ (2 вибухи). 
  • Путивльська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Юнаківська громада: завдано удару КАБ (1 вибух).

Уже вранці Повітряні сили ЗСУ тричі повідомили про пуски ворожих КАБів в напрямку Сумщини.

На Сумщині низка громад зазнали російських обстрілів, зафіксовано 10 вибухів06.10.24, 09:34 • 21117 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
shakhid-131Шахід 131
ukrainaУкраїна
mykolaivМиколаїв
sumyСуми

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36