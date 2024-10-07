На Сумщині знищили 8 "шахедів", через дронову атаку рф 4 травмованих, у тому числі дитина
Київ • УНН
Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 49 вибухів. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА "Герань-2" поранено 4 цивільних, включаючи дитину.
Російські війська вночі та зранку здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 49 вибухів. У Сумській громаді внаслідок ворожої дронової атаки поранено 4 цивільних, включаючи дитину, повідомили у Сумській ОВА. За даними Повітряних сил ЗСУ, вранці у напрямку Сумщини ворог запускав КАБи, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, 7 жовтня у небі над Сумщиною наші захисники знищили 8 ворожих "Шахедів" - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, уночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Шалигинська, Березівська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів), FPV дронами (3 вибухи).
- Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (10 вибухів) та здійснив ракетний удар (1 вибух).
- Сумська громада: зафіксовано атаку БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок травмовано 4 цивільні особи (з них 1 дитина).
- Березівська громада: здійснено 2 удари БпЛА типу "Герань-2" (2 вибухи).
- Хотінська громада: був пуск КАБ (2 вибухи).
- Путивльська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: завдано удару КАБ (1 вибух).
Уже вранці Повітряні сили ЗСУ тричі повідомили про пуски ворожих КАБів в напрямку Сумщини.
На Сумщині низка громад зазнали російських обстрілів, зафіксовано 10 вибухів06.10.24, 09:34 • 21117 переглядiв