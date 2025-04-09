Bilopillia

На Сумщине российские войска совершили 9 обстрелов, вызвав пожары в доме и админздании. Во время оказания помощи пострадавшим, враг атаковал FPV дронами машины экстренных служб.
Вражеские войска совершили 14 обстрелов по Сумской области. Атаковано 6 общин с использованием минометов, КАБов и FPV-дронов, зафиксированы многочисленные взрывы.
Ночью и утром российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в Белопольской, Миропольской, Глуховской и Шалыгинской громадах.
российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 40 взрывов. В результате ракетного удара по Сумской общине ранен один человек, силы ПВО сбили 7 вражеских «шахедов».
Силы ПВО сбили 7 вражеских беспилотников над Сумской областью. Россияне обстреляли 8 громад области, зафиксировано 40 взрывов от различных видов вооружения.
За день российские войска совершили 99 обстрелов Сумской области, вызвав 141 взрыв. Атаки включали артиллерию, минометы, FPV-дроны и сброс ВОГ, поразив 14 общин региона.
За день войска врага совершили 22 обстрела по Сумской области, применяя авиабомбы и FPV-дроны. В результате авиаудара на территории Есманьской громады погибли двое местных жителей.
Вражеские войска совершили 39 обстрелов по Сумской области, зафиксировано 143 взрыва. Атаковано 9 общин, использованы различные виды вооружения, включая артиллерию, минометы и FPV-дроны.
Вражеские войска совершили 82 обстрела Сумской области, зафиксировано 160 взрывов. Атаковано 13 общин, использованы различные виды вооружения, включая КАБ и дроны. В Сумах ранены 8 человек.
Ночью над Сумщиной сбито 7 вражеских «Шахедов». Россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 15 взрывов в 5 громадах области.
Российские войска обстреляли 13 громад Сумской области, осуществив 75 атак. Больше всего пострадали Белопольская и Краснопольская громады, где использовались минометы, авиабомбы и дроны.
За сутки войска террористов обстреляли 9 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Больше всего пострадали Великописаревская, Краснопольская и Новослободская громады.
Ночью над Сумской областью сбито 13 российских дронов «Shahed». Зафиксирован 51 взрыв от 28 обстрелов приграничных территорий, в результате атаки КАБами в Юнаковской общине погиб 1 гражданский.
Ночью и утром россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 85 взрывов. Атаковано 12 громад различными видами вооружения, в Миропольской громаде ранен гражданский человек.
Ночью на Сумщине сбито 9 вражеских «Шахедов». Зафиксировано 15 взрывов от 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области, включая удары КАБами, из минометов, дронами и ракетный удар.
В Сумской области уничтожили 2 вражеских «Шахеды». За ночь россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 76 взрывов. В Миропольской общине погиб гражданский человек.
Ночью и утром российские войска совершили 25 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов в 10 общинах, использовались минометы, артиллерия, авиабомбы и дроны.
Российские войска нанесли авиаудар по городу Белополье в Сумской области. В результате атаки погиб мужчина, ранены три человека, среди которых ребенок. Повреждены и разрушены дома мирных жителей.
18 августа российские войска атаковали 13 громад Сумской области, зафиксировано 222 взрыва. Использовались артиллерия, авиация, дроны и РСЗО. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
18 августа российские войска сбросили КАБ на жилой квартал Белополья. Погиб 33-летний мужчина, ранены его 11-летняя дочь и двое взрослых, повреждены по меньшей мере 5 домов.
Российские войска атаковали Белополье в Сумской области, сбросив КАБ. Предварительно, один человек погиб, один ранен. За ночь россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий области.
Ночью и утром российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв, пострадал один гражданский человек, повреждены здания и автомобили.
В результате ракетно-авиационного удара врага часть Сум без света и газа, повреждена больница, один человек ранен. За ночь россияне совершили 12 ударов по области.
Ночью и утром враг атаковал Белопольскую и Эсманьскую громады Сумской области. На Белопольскую громаду сбросили взрывное устройство, а Эсманьскую атаковали FPV дронами.
За день россияне 27 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 44 взрыва и 2 гражданских лица получили ранения.
Ночью и утром россияне обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 68 взрывов из минометов, гранатометов, артиллерии и беспилотников.
Оккупанты 28 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 103 взрыва в разных населенных пунктах.
Оккупанты 13 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 46 взрывов в разных населенных пунктах.
Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 20 взрывов.
Российские войска 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 90 взрывов в разных населенных пунктах.