Bilopillia

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28070 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине россияне попали FPV дронами по экстренным службам, из-за вражеских обстрелов горел дом и админздание

На Сумщине российские войска совершили 9 обстрелов, вызвав пожары в доме и админздании. Во время оказания помощи пострадавшим, враг атаковал FPV дронами машины экстренных служб.

Общество • 17 октября, 06:32 • 27912 просмотра

14 обстрелов на Сумщине: враг атаковал 6 громад

Вражеские войска совершили 14 обстрелов по Сумской области. Атаковано 6 общин с использованием минометов, КАБов и FPV-дронов, зафиксированы многочисленные взрывы.

Война • 13 октября, 22:19 • 16588 просмотра

Управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня: враг ночью и утром атаковал Сумскую область

Ночью и утром российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в Белопольской, Миропольской, Глуховской и Шалыгинской громадах.

Война • 13 октября, 06:24 • 23716 просмотра

россияне нанесли ракетный удар по Сумской громаде, есть раненый

российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 40 взрывов. В результате ракетного удара по Сумской общине ранен один человек, силы ПВО сбили 7 вражеских «шахедов».

Война • 12 октября, 06:08 • 19902 просмотра

На Сумщине сбито 7 дронов, враг обстрелял область 30 раз за ночь и утро

Силы ПВО сбили 7 вражеских беспилотников над Сумской областью. Россияне обстреляли 8 громад области, зафиксировано 40 взрывов от различных видов вооружения.

Война • 11 октября, 05:43 • 20495 просмотра

Сумщина подверглась 99 вражеским обстрелам: 141 взрыв в 14 громадах

За день российские войска совершили 99 обстрелов Сумской области, вызвав 141 взрыв. Атаки включали артиллерию, минометы, FPV-дроны и сброс ВОГ, поразив 14 общин региона.

Война • 10 октября, 00:32 • 17349 просмотра

Сумщина под вражеским огнем: обстрелы привели к гибели двух человек

За день войска врага совершили 22 обстрела по Сумской области, применяя авиабомбы и FPV-дроны. В результате авиаудара на территории Есманьской громады погибли двое местных жителей.

Общество • 8 октября, 22:56 • 18154 просмотра

Террористы обстреляли Сумскую область: 143 взрыва

Вражеские войска совершили 39 обстрелов по Сумской области, зафиксировано 143 взрыва. Атаковано 9 общин, использованы различные виды вооружения, включая артиллерию, минометы и FPV-дроны.

Война • 7 октября, 22:18 • 17400 просмотра

Оккупанты 82 раза обстреляли Сумскую область: 8 человек получили ранения

Вражеские войска совершили 82 обстрела Сумской области, зафиксировано 160 взрывов. Атаковано 13 общин, использованы различные виды вооружения, включая КАБ и дроны. В Сумах ранены 8 человек.

Война • 3 октября, 23:35 • 21234 просмотра

7 "шахедов" уничтожено над Сумской областью, 10 вражеских обстрелов за ночь

Ночью над Сумщиной сбито 7 вражеских «Шахедов». Россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 15 взрывов в 5 громадах области.

Война • 3 октября, 05:58 • 14131 просмотра

рф осуществила 75 обстрелов по Сумской области: 168 взрывов в 13 общинах

Российские войска обстреляли 13 громад Сумской области, осуществив 75 атак. Больше всего пострадали Белопольская и Краснопольская громады, где использовались минометы, авиабомбы и дроны.

Война • 3 октября, 01:11 • 18306 просмотра

рф нанесла 41 обстрел по Сумской области: было зафиксировано 95 взрывов

За сутки войска террористов обстреляли 9 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Больше всего пострадали Великописаревская, Краснопольская и Новослободская громады.

Война • 28 сентября, 00:25 • 21533 просмотра

В Сумской области сбито 13 российских дронов, гражданский погиб от удара КАБами

Ночью над Сумской областью сбито 13 российских дронов «Shahed». Зафиксирован 51 взрыв от 28 обстрелов приграничных территорий, в результате атаки КАБами в Юнаковской общине погиб 1 гражданский.

Война • 26 сентября, 06:17 • 16506 просмотра

Армия рф за ночь обстреляла 12 громад Сумской области: 85 взрывов, есть раненый

Ночью и утром россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 85 взрывов. Атаковано 12 громад различными видами вооружения, в Миропольской громаде ранен гражданский человек.

Война • 25 сентября, 06:47 • 14760 просмотра

В Сумской области сбито 9 "шахедов", за ночь 15 взрывов от вражеских обстрелов

Ночью на Сумщине сбито 9 вражеских «Шахедов». Зафиксировано 15 взрывов от 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области, включая удары КАБами, из минометов, дронами и ракетный удар.

Война • 24 сентября, 06:29 • 16144 просмотра

В Сумской области ночью сбиты 2 "шахеда", 17 вражеских обстрелов за ночь, есть жертва

В Сумской области уничтожили 2 вражеских «Шахеды». За ночь россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 76 взрывов. В Миропольской общине погиб гражданский человек.

Война • 21 сентября, 07:55 • 18711 просмотра

рф обстреляла 10 громад Сумщины: 38 взрывов за ночь и утро

Ночью и утром российские войска совершили 25 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов в 10 общинах, использовались минометы, артиллерия, авиабомбы и дроны.

Война • 20 сентября, 06:07 • 13746 просмотра

В Белополье в Сумской области после авиаудара рф из-под завалов вытащили погибшего мужчину, среди трех раненых - ребенок

Российские войска нанесли авиаудар по городу Белополье в Сумской области. В результате атаки погиб мужчина, ранены три человека, среди которых ребенок. Повреждены и разрушены дома мирных жителей.

Война • 19 августа, 09:58 • 19116 просмотра

Россия обстреляла 13 общин Сумской области: 222 взрыва, есть жертвы

18 августа российские войска атаковали 13 громад Сумской области, зафиксировано 222 взрыва. Использовались артиллерия, авиация, дроны и РСЗО. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Война • 18 августа, 21:39 • 33255 просмотра

Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

18 августа российские войска сбросили КАБ на жилой квартал Белополья. Погиб 33-летний мужчина, ранены его 11-летняя дочь и двое взрослых, повреждены по меньшей мере 5 домов.

Общество • 18 августа, 16:35 • 68213 просмотра

Россияне сбросили КАБ на Белополье в Сумской области, предварительно есть погибший человек

Российские войска атаковали Белополье в Сумской области, сбросив КАБ. Предварительно, один человек погиб, один ранен. За ночь россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий области.

Общество • 18 августа, 14:16 • 38355 просмотра

Ситуация на Сумщине: россияне совершили 18 обстрелов

Ночью и утром российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв, пострадал один гражданский человек, повреждены здания и автомобили.

Война • 17 августа, 07:46 • 29847 просмотра

После удара рф часть Сум без света и газа, повреждена больница, за ночь по области 23 взрыва

В результате ракетно-авиационного удара врага часть Сум без света и газа, повреждена больница, один человек ранен. За ночь россияне совершили 12 ударов по области.

Война • 13 августа, 05:59 • 38528 просмотра

российские войска обстреляли две общины на Сумщине

Ночью и утром враг атаковал Белопольскую и Эсманьскую громады Сумской области. На Белопольскую громаду сбросили взрывное устройство, а Эсманьскую атаковали FPV дронами.

Общество • 3 августа, 05:50 • 28641 просмотра

В пределах дня враг 27 раз обстрелял Сумскую область: 2 человека получили ранения

За день россияне 27 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 44 взрыва и 2 гражданских лица получили ранения.

Общество • 17 июля, 19:59 • 40413 просмотра

россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало 68 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 68 взрывов из минометов, гранатометов, артиллерии и беспилотников.

Война • 17 июля, 05:59 • 39949 просмотра

Захватчики 28 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 103 взрыва

Оккупанты 28 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 103 взрыва в разных населенных пунктах.

Общество • 16 июля, 19:12 • 60160 просмотра

Вражеские войска 13 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 46 взрывов

Оккупанты 13 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 46 взрывов в разных населенных пунктах.

Общество • 15 июля, 19:22 • 49452 просмотра

Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 20 взрывов.

Общество • 15 июля, 07:22 • 25104 просмотра

Армия РФ осуществила 17 обстрелов Сумщины, зафиксировано 90 взрывов

Российские войска 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 90 взрывов в разных населенных пунктах.

Общество • 14 июля, 19:39 • 60237 просмотра