российская авиабомба уничтожила памятник жертвам Холокоста в Белополье Сумской области: есть погибший

Фото: Объединенная еврейская община Украины

В результате удара российской авиабомбы (КАБ) по центру Белополья Сумской области был разрушен памятник жертвам Холокоста, установленный в 2021 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины.

Подробности

В результате удара погиб 35-летний местный житель, еще 11 человек получили ранения.

Объединенная еврейская община Украины совместно с Белопольским городским советом получили согласие на восстановление памятного знака, как только это позволит ситуация с безопасностью - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате российского удара по Запорожью количество травмированных увеличилось до шести человек. Среди пострадавших - подросток.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Он отметил: когда ненависть против одного народа не останавливается, другим нельзя оставаться равнодушными и стоять в стороне.