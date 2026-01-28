$42.960.17
российская авиабомба уничтожила памятник жертвам Холокоста в Белополье Сумской области: есть погибший

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В Белополье Сумской области российская авиабомба разрушила памятник жертвам Холокоста, установленный в 2021 году. В результате удара погиб 35-летний местный житель, еще 11 человек получили ранения.

российская авиабомба уничтожила памятник жертвам Холокоста в Белополье Сумской области: есть погибший
Фото: Объединенная еврейская община Украины

В результате удара российской авиабомбы (КАБ) по центру Белополья Сумской области был разрушен памятник жертвам Холокоста, установленный в 2021 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины.

Подробности

В результате удара погиб 35-летний местный житель, еще 11 человек получили ранения.

Объединенная еврейская община Украины совместно с Белопольским городским советом получили согласие на восстановление памятного знака, как только это позволит ситуация с безопасностью

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате российского удара по Запорожью количество травмированных увеличилось до шести человек. Среди пострадавших - подросток.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Он отметил: когда ненависть против одного народа не останавливается, другим нельзя оставаться равнодушными и стоять в стороне.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Сумская область
Белополье
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье