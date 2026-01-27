"Байдужість інших сприяла катастрофі": Зеленський нагадав про урок Голокосту
Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 27 січня. Він наголосив, що байдужість інших сприяла катастрофі, а світ об'єднався, щоб розбити нацистів.
Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.
Як зазначив глава держави, йдеться про чіткий урок історії: коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.
Агресія та зневага до життя людей і цілих націй ніколи не повинні брати гору, і такий захист життя має бути відповідальністю не тільки сміливих, а й справді всього людства
Він додав, що світ вшановує памʼять жертв Голокосту - мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків, серед яких - мільйони євреїв, яких убили нацисти.
На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом. Саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу - одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів
Як зазначив глава держави, щоразу, коли ненависть та війна загрожують народам, потрібне єднання, яке рятує життя.
Кожен у світі, хто справді цінує спокій і мир, повинен цінувати їх не тільки для себе, повинен робити все можливе, щоб більше ніколи ненависть не перемогла, щоб кожен, хто її поширює, завжди знав, що неодмінно програє
Голокост, також відомий як Шоа - систематичне і цілеспрямоване винищення нацистською Німеччиною, її союзниками і колаборантами євреїв на окупованих територіях країн Європи і СРСР в період з 1933 по 1945 роки. За цей час було вбито близько 6 мільйонів євреїв (приблизно дві третини єврейського населення Європи).
Також жертвами нацистського терору стали роми, люди з інвалідністю, радянські військовополонені, представники ЛГБТ-спільноти та політичні опозиціонери.
Нацисти використовували гетто, концентраційні табори та "табори смерті" (такі як Аушвіц-Біркенау, Треблінка, Собібор), де людей знищували в газових камерах.
В Україні одним із найжахливіших символів Голокосту є Бабин Яр у Києві, де лише за два дні у вересні 1941 року було розстріляно понад 33 тисячі євреїв.
27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня відбулось визволення концтабору Аушвіц у 1945 році. Це зробили війська 60-ї армії 1-го Українського фронту Червоної армії.
Уряд Німеччини разом із меморіальними установами, присвяченими пам’яті жертв Голокосту, закликав соціальні мережі активніше протидіяти поширенню фальшивих зображень, створених за допомогою штучного інтелекту.