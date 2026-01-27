$43.130.01
Ексклюзив
10:00 • 7342 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 9624 перегляди
Ексклюзив

07:30 • 12643 перегляди

У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
Ексклюзив
07:30 • 12643 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 28624 перегляди
Ексклюзив

26 січня, 16:43 • 76047 перегляди

Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 76047 перегляди
26 січня, 13:53 • 44950 перегляди

У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
26 січня, 13:53 • 44950 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48395 перегляди
Ексклюзив

26 січня, 11:57 • 40408 перегляди

Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40408 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66126 перегляди
26 січня, 10:18 • 30587 перегляди

Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
26 січня, 10:18 • 30587 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Байдужість інших сприяла катастрофі": Зеленський нагадав про урок Голокосту

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 27 січня. Він наголосив, що байдужість інших сприяла катастрофі, а світ об'єднався, щоб розбити нацистів.

"Байдужість інших сприяла катастрофі": Зеленський нагадав про урок Голокосту

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою до Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Як зазначив глава держави, йдеться про чіткий урок історії: коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.

Агресія та зневага до життя людей і цілих націй ніколи не повинні брати гору, і такий захист життя має бути відповідальністю не тільки сміливих, а й справді всього людства

- заявив Зеленський.

Він додав, що світ вшановує памʼять жертв Голокосту - мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків, серед яких - мільйони євреїв, яких убили нацисти.

На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом. Саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу - одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів

 - заявив Зеленський.

Як зазначив глава держави, щоразу, коли ненависть та війна загрожують народам, потрібне єднання, яке рятує життя.

Кожен у світі, хто справді цінує спокій і мир, повинен цінувати їх не тільки для себе, повинен робити все можливе, щоб більше ніколи ненависть не перемогла, щоб кожен, хто її поширює, завжди знав, що неодмінно програє

– резюмував Президент України.

Додатково

Голокост, також відомий як Шоа - систематичне і цілеспрямоване винищення нацистською Німеччиною, її союзниками і колаборантами євреїв на окупованих територіях країн Європи і СРСР в період з 1933 по 1945 роки. За цей час було вбито близько 6 мільйонів євреїв (приблизно дві третини єврейського населення Європи).

Також жертвами нацистського терору стали роми, люди з інвалідністю, радянські військовополонені, представники ЛГБТ-спільноти та політичні опозиціонери.

Нацисти використовували гетто, концентраційні табори та "табори смерті" (такі як Аушвіц-Біркенау, Треблінка, Собібор), де людей знищували в газових камерах.

В Україні одним із найжахливіших символів Голокосту є Бабин Яр у Києві, де лише за два дні у вересні 1941 року було розстріляно понад 33 тисячі євреїв.

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня відбулось визволення концтабору Аушвіц у 1945 році. Це зробили війська 60-ї армії 1-го Українського фронту Червоної армії.

Нагадаємо

Уряд Німеччини разом із меморіальними установами, присвяченими пам’яті жертв Голокосту, закликав соціальні мережі активніше протидіяти поширенню фальшивих зображень, створених за допомогою штучного інтелекту.

Євген Устименко

