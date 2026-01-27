"Байдужість інших сприяла катастрофі": Зеленський нагадав про урок Голокосту

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою до Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Як зазначив глава держави, йдеться про чіткий урок історії: коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.

Агресія та зневага до життя людей і цілих націй ніколи не повинні брати гору, і такий захист життя має бути відповідальністю не тільки сміливих, а й справді всього людства - заявив Зеленський.

Він додав, що світ вшановує памʼять жертв Голокосту - мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків, серед яких - мільйони євреїв, яких убили нацисти.

На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом. Саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу - одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів - заявив Зеленський.

Як зазначив глава держави, щоразу, коли ненависть та війна загрожують народам, потрібне єднання, яке рятує життя.

Кожен у світі, хто справді цінує спокій і мир, повинен цінувати їх не тільки для себе, повинен робити все можливе, щоб більше ніколи ненависть не перемогла, щоб кожен, хто її поширює, завжди знав, що неодмінно програє – резюмував Президент України.

Додатково

Голокост, також відомий як Шоа - систематичне і цілеспрямоване винищення нацистською Німеччиною, її союзниками і колаборантами євреїв на окупованих територіях країн Європи і СРСР в період з 1933 по 1945 роки. За цей час було вбито близько 6 мільйонів євреїв (приблизно дві третини єврейського населення Європи).

Також жертвами нацистського терору стали роми, люди з інвалідністю, радянські військовополонені, представники ЛГБТ-спільноти та політичні опозиціонери.

Нацисти використовували гетто, концентраційні табори та "табори смерті" (такі як Аушвіц-Біркенау, Треблінка, Собібор), де людей знищували в газових камерах.

В Україні одним із найжахливіших символів Голокосту є Бабин Яр у Києві, де лише за два дні у вересні 1941 року було розстріляно понад 33 тисячі євреїв.

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня відбулось визволення концтабору Аушвіц у 1945 році. Це зробили війська 60-ї армії 1-го Українського фронту Червоної армії.

Нагадаємо

Уряд Німеччини разом із меморіальними установами, присвяченими пам’яті жертв Голокосту, закликав соціальні мережі активніше протидіяти поширенню фальшивих зображень, створених за допомогою штучного інтелекту.