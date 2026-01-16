$43.180.08
18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
У Німеччині закликали соцмережі боротися з ШІ-фейками про Голокост

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Уряд Німеччини та меморіальні установи закликали соцмережі протидіяти поширенню фальшивих зображень про Голокост, створених ШІ. Ці зображення спотворюють історичні події та прагнуть розмити факти.

У Німеччині закликали соцмережі боротися з ШІ-фейками про Голокост

Уряд Німеччини разом із меморіальними установами, присвяченими пам’яті жертв Голокосту, закликав соціальні мережі активніше протидіяти поширенню фальшивих зображень, створених за допомогою штучного інтелекту, які спотворюють та баналізують історичні події Другої світової війни. Про це пише Reuters, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у спільному листі, опублікованому цього тижня, меморіальні комплекси колишніх нацистських концтаборів і документаційні центри висловили серйозну стурбованість хвилею AI Slop – низькоякісного або навмисно маніпулятивного контенту, що стосується масового знищення понад шести мільйонів євреїв нацистським режимом.

Меморіальні установи заявили, що ці зображення з'явилися частково з метою привернути увагу і заробити гроші, а частково для того, щоб "розмити історичні факти, змінити ролі жертв і виконавців або поширити ревізіоністські наративи".

До цих установ належать меморіальні центри Берген-Бельзен, Бухенвальд, Дахау та інших концентраційних таборів, де були вбиті євреї, а також інші люди, зокрема роми та синти.

Ізраїльські науковці ідентифікували 5 мільйонів жертв Голокосту завдяки ШІ05.11.25, 00:43 • 4490 переглядiв

Вони заявили, що соціальні мережі повинні активно боротися з фальшивими зображеннями, пов'язаними з Голокостом, замість того, щоб чекати, поки користувачі повідомлять про них, забезпечуючи їх чітке маркування та запобігаючи їх монетизації.

Як зазначається, зображення містили дуже емоційні ілюстрації вигаданих подій, таких як зустрічі в'язнів концентраційних таборів та їхніх визволителів або дітей за колючим дротом.

Міністр з питань культури та засобів масової інформації Німеччини Вольфрам Ваймер заявив, що підтримує зусилля меморіальних установ щодо чіткого маркування зображень, створених штучним інтелектом, та, за необхідності, їх видалення.

"Це питання поваги до мільйонів людей, які були вбиті та переслідувані під час нацистського режиму терору", – заявив він у листі агентству.

Франція розслідує заперечення Голокосту на платформі штучного інтелекту Ілона Маска19.11.25, 22:04 • 4521 перегляд

Ольга Розгон

