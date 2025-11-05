Ізраїльські науковці ідентифікували 5 мільйонів жертв Голокосту завдяки ШІ

Ізраїльські науковці встановили імена понад 5 мільйонів жертв Голокосту - це стало можливим завдяки використанню штучного інтелекту. Уся база даних доступна онлайн кількома мовами, що дозволяє родинам знаходити зниклих під час Другої світової війни. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Ізраїльські дослідники повідомили, що змогли точно встановити імена 5 мільйонів із понад 6 мільйонів євреїв, убитих нацистами під час Голокосту.

За допомогою штучного інтелекту та машинного навчання планується знайти ще близько 250 тисяч імен. Буде проаналізовано мільйони документів, які надто об’ємні для ручного дослідження - пише DW з посиланням на Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

Зазначається, що досягнення позначки у 5 мільйонів імен стало результатом семи десятиліть роботи. Усі картки доступні онлайн на сайті музею, місія якого - повернути ідентичність людям, знищеним під час Другої світової війни.

"Яд Вашем" створив власне програмне забезпечення на основі ШІ ще у травні 2024 року. Воно дозволяє аналізувати документи, кіноплівки, надгробки та інші джерела.

Імена жертв і особисті файли доступні онлайн шістьма мовами. Це допомагає родинам знаходити зниклих родичів і вшанувати їхню пам’ять.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Всесвітній центр пам’яті жертв Голокосту (Яд Вашем) працює над визначенням імен жертв, які раніше були втрачені серед 230 мільйонів текстових документів.

Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українку