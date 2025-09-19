Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українку

У Брукліні 95-річна Галина Смірнова, пацієнтка з деменцією, стала підозрюваною у побитті до смерті 89-річної українки Ніни Кравцової. Жахливий інцидент стався в будинку для людей похилого віку. Зараз Смірнова перебуває під вартою у лікарні Бельвю, пише УНН із посиланням на NyPost.

Деталі

У середу, 17 вересня, 95-річну пацієнтку з деменцією офіційно звинуватили у побитті до смерті літньої українки, яка пережила Голокост, у будинку для людей похилого віку Сігейт на Коні-Айленді в Брукліні, пише видання.

Прокурори розкрили нові шокуючі подробиці цього злочину. Галину Смірнову, яка пересувається в інвалідному візку, обвинувачують у вбивстві та використанні зброї. Зараз її утримують у тюремному відділенні лікарні Бельвю.

За версією слідства, у неділю ввечері Смірнова вбила 89-річну Ніну Кравцову, завдавши смертельного удару педаллю інвалідного візка.

"Медсестра побачила, як жертва лежала на ліжку з важкими травмами голови. По всій кімнаті була кров. У цій кімнаті є окрема ванна кімната, і в цей час було помічено, що підсудна перебувала у ванній кімнаті", – сказав у суді помічник окружного прокурора Брукліна Арі Роттенберг.

"На сорочці та ногах підсудної була кров. Підсудна мила руки у ванній кімнаті. У кімнаті був інвалідний візок, у якого були зняті педалі для ніг та ступні. Одна з педалей лежала на підлозі в кімнаті, і її покривала кров. Іншу педаль викинули з вікна і вона лежала на підлозі", – сказав він.

Прокурор сказав, що Смірнова прибула до будинку для літніх людей лише у п'ятницю, і її поселили в ту саму палату, де вже перебувала Кравцова.

Медсестра закладу повідомила, що Кравцова спала в ліжку під час обходу о 20:55 у неділю. Проте, коли працівниця повернулася через годину, вона знайшла жінку нерухомою, з кривавим порізом на голові, а кімнату залиту кров’ю.

Кравцову терміново доставили до лікарні Нью-Йоркського університету Лангоун у Брукліні. Там її оголосили мертвою після 5:30 ранку в понеділок, зазначили прокурори.

Судовий процес

Адвокат Смірнової, Ерін Дарсі з організації правової допомоги, не клопотала про заставу для своєї клієнтки до наступного судового засідання в п’ятницю. Це означає, що обвинувачену утримуватимуть у лікарні Бельвю до слухання.

"Я вважаю, що ми зможемо найближчим часом подати до суду переконливе клопотання про звільнення під заставу від імені нашої клієнтки, як тільки зможемо знайти для неї розумне місце проживання, враховуючи її вік і, зрештою, нашу зацікавленість у гуманності цього процесу", – сказала Дарсі судді Орвіллу Рейнольдсу.

Прокурори просили взяти Смірнову під варту без права на заставу. Водночас суддя відхилив клопотання про психіатричну експертизу, назвавши його передчасним.

Донька Кравцової, Люсі Флом, розповіла цього тижня виданню The Post, що її мамі було 5 років, коли вона втратила свою сім'ю під час Голокосту, а пізніше стала медсестрою в Україні, перш ніж емігрувати до США. Вона жила в Брайтон-Біч зі своїм чоловіком і зрештою переїхала до будинку для людей похилого віку після його смерті, сказала Флом.

"Вона багато чим пожертвувала. Вона була матір’ю-одиначкою. Вона народила мене, коли їй було 18. Вона приїхала сюди, щоб дати мені гарну освіту. Вона була дуже відданою матір’ю", - розповіла донька.

Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп