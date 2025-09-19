Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку

В Бруклине 95-летняя Галина Смирнова, пациентка с деменцией, стала подозреваемой в избиении до смерти 89-летней украинки Нины Кравцовой. Ужасный инцидент произошел в доме престарелых. Сейчас Смирнова находится под стражей в больнице Бельвю, пишет УНН со ссылкой на NyPost.

Детали

В среду, 17 сентября, 95-летнюю пациентку с деменцией официально обвинили в избиении до смерти пожилой украинки, пережившей Холокост, в доме престарелых Сигейт на Кони-Айленде в Бруклине, пишет издание.

Прокуроры раскрыли новые шокирующие подробности этого преступления. Галину Смирнову, которая передвигается в инвалидной коляске, обвиняют в убийстве и использовании оружия. Сейчас ее содержат в тюремном отделении больницы Бельвю.

По версии следствия, в воскресенье вечером Смирнова убила 89-летнюю Нину Кравцову, нанеся смертельный удар педалью инвалидной коляски.

"Медсестра увидела, как жертва лежала на кровати с тяжелыми травмами головы. По всей комнате была кровь. В этой комнате есть отдельная ванная комната, и в это время было замечено, что подсудимая находилась в ванной комнате", – сказал в суде помощник окружного прокурора Бруклина Ари Роттенберг.

"На рубашке и ногах подсудимой была кровь. Подсудимая мыла руки в ванной комнате. В комнате была инвалидная коляска, у которой были сняты педали для ног и ступни. Одна из педалей лежала на полу в комнате, и ее покрывала кровь. Другую педаль выбросили из окна и она лежала на полу", – сказал он.

Прокурор сказал, что Смирнова прибыла в дом престарелых только в пятницу, и ее поселили в ту же палату, где уже находилась Кравцова.

Медсестра учреждения сообщила, что Кравцова спала в кровати во время обхода в 20:55 в воскресенье. Однако, когда работница вернулась через час, она нашла женщину неподвижной, с кровавым порезом на голове, а комнату залитой кровью.

Кравцову срочно доставили в больницу Нью-Йоркского университета Лангоун в Бруклине. Там ее объявили мертвой после 5:30 утра в понедельник, отметили прокуроры.

Судебный процесс

Адвокат Смирновой, Эрин Дарси из организации правовой помощи, не ходатайствовала о залоге для своей клиентки до следующего судебного заседания в пятницу. Это означает, что обвиняемую будут содержать в больнице Бельвю до слушания.

"Я считаю, что мы сможем в ближайшее время подать в суд убедительное ходатайство об освобождении под залог от имени нашей клиентки, как только сможем найти для нее разумное место жительства, учитывая ее возраст и, в конечном итоге, нашу заинтересованность в гуманности этого процесса", – сказала Дарси судье Орвиллу Рейнольдсу.

Прокуроры просили взять Смирнову под стражу без права на залог. В то же время судья отклонил ходатайство о психиатрической экспертизе, назвав его преждевременным.

Дочь Кравцовой, Люси Флом, рассказала на этой неделе изданию The Post, что ее маме было 5 лет, когда она потеряла свою семью во время Холокоста, а позже стала медсестрой в Украине, прежде чем эмигрировать в США. Она жила в Брайтон-Бич со своим мужем и в конечном итоге переехала в дом престарелых после его смерти, сказала Флом.

"Она многим пожертвовала. Она была матерью-одиночкой. Она родила меня, когда ей было 18. Она приехала сюда, чтобы дать мне хорошее образование. Она была очень преданной матерью", - рассказала дочь.

