Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 2444 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 7186 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 11380 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 13959 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 25874 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 20877 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 27262 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 36657 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 40082 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 56666 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 16685 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня19 сентября, 10:27 • 24863 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 13897 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 8042 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 14614 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 14752 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 25874 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 27262 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 56666 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 62850 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Александр Сырский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Эстония
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 13959 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 14752 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 8224 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 13992 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 16782 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

В Бруклине 95-летнюю Галину Смирнову, пациентку с деменцией, обвиняют в избиении до смерти 89-летней украинки Нины Кравцовой. Инцидент произошел в доме престарелых, где Смирнова, по версии следствия, нанесла смертельный удар педалью инвалидной коляски.

Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку

В Бруклине 95-летняя Галина Смирнова, пациентка с деменцией, стала подозреваемой в избиении до смерти 89-летней украинки Нины Кравцовой. Ужасный инцидент произошел в доме престарелых. Сейчас Смирнова находится под стражей в больнице Бельвю, пишет УНН со ссылкой на NyPost.

Детали

В среду, 17 сентября, 95-летнюю пациентку с деменцией официально обвинили в избиении до смерти пожилой украинки, пережившей Холокост, в доме престарелых Сигейт на Кони-Айленде в Бруклине, пишет издание.

Прокуроры раскрыли новые шокирующие подробности этого преступления. Галину Смирнову, которая передвигается в инвалидной коляске, обвиняют в убийстве и использовании оружия. Сейчас ее содержат в тюремном отделении больницы Бельвю.

По версии следствия, в воскресенье вечером Смирнова убила 89-летнюю Нину Кравцову, нанеся смертельный удар педалью инвалидной коляски.

"Медсестра увидела, как жертва лежала на кровати с тяжелыми травмами головы. По всей комнате была кровь. В этой комнате есть отдельная ванная комната, и в это время было замечено, что подсудимая находилась в ванной комнате", – сказал в суде помощник окружного прокурора Бруклина Ари Роттенберг.

"На рубашке и ногах подсудимой была кровь. Подсудимая мыла руки в ванной комнате. В комнате была инвалидная коляска, у которой были сняты педали для ног и ступни. Одна из педалей лежала на полу в комнате, и ее покрывала кровь. Другую педаль выбросили из окна и она лежала на полу", – сказал он.

Прокурор сказал, что Смирнова прибыла в дом престарелых только в пятницу, и ее поселили в ту же палату, где уже находилась Кравцова.

Медсестра учреждения сообщила, что Кравцова спала в кровати во время обхода в 20:55 в воскресенье. Однако, когда работница вернулась через час, она нашла женщину неподвижной, с кровавым порезом на голове, а комнату залитой кровью.

Кравцову срочно доставили в больницу Нью-Йоркского университета Лангоун в Бруклине. Там ее объявили мертвой после 5:30 утра в понедельник, отметили прокуроры.

Судебный процесс

Адвокат Смирновой, Эрин Дарси из организации правовой помощи, не ходатайствовала о залоге для своей клиентки до следующего судебного заседания в пятницу. Это означает, что обвиняемую будут содержать в больнице Бельвю до слушания.

"Я считаю, что мы сможем в ближайшее время подать в суд убедительное ходатайство об освобождении под залог от имени нашей клиентки, как только сможем найти для нее разумное место жительства, учитывая ее возраст и, в конечном итоге, нашу заинтересованность в гуманности этого процесса", – сказала Дарси судье Орвиллу Рейнольдсу.

Прокуроры просили взять Смирнову под стражу без права на залог. В то же время судья отклонил ходатайство о психиатрической экспертизе, назвав его преждевременным.

Дочь Кравцовой, Люси Флом, рассказала на этой неделе изданию The Post, что ее маме было 5 лет, когда она потеряла свою семью во время Холокоста, а позже стала медсестрой в Украине, прежде чем эмигрировать в США. Она жила в Брайтон-Бич со своим мужем и в конечном итоге переехала в дом престарелых после его смерти, сказала Флом.

"Она многим пожертвовала. Она была матерью-одиночкой. Она родила меня, когда ей было 18. Она приехала сюда, чтобы дать мне хорошее образование. Она была очень преданной матерью", - рассказала дочь.

Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - Трамп09.09.25, 19:20 • 14951 просмотр

Алена Уткина

Криминал и ЧПНаши за границей
Соединённые Штаты
Украина