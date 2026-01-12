Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму

В ночь на понедельник во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов. Основной удар пришелся на район военного аэродрома "Бельбек" под Севастополем, где базируется истребительная авиация РФ. Об этом сообщили очевидцы и Телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Подробности

По сообщениям мониторинговых каналов и очевидцев, после взрывов в районе аэродрома в небе наблюдалось яркое красное зарево. Сразу после инцидента в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности

Кроме "Бельбека", взрывы слышали в районе Балаклавы. Существует вероятность, что целью атаки стала местная теплоэлектростанция (ТЭС), которая является критическим объектом энергосистемы полуострова. Российские оккупационные власти заявили о работе систем ПВО, однако местные жители сообщают о многочисленных "прилетах".

Массовые проблемы с интернетом

Синхронно с работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на полуострове начались масштабные проблемы с доступом к сети интернет. Эксперты связывают это с жесткой блокировкой связи оккупантами с целью скрыть результаты попаданий и помешать координации вероятных разведывательных групп.

Напомним, что аэродром "Бельбек" является одной из ключевых авиабаз оккупантов, где размещаются истребители Су-27 и Су-30СМ, которые Россия использует для террора мирных городов Украины.

Украинские военные поразили эшелон с ГСМ в оккупированном Крыму и ремонтное подразделение врага в Донецкой области