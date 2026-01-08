Украинские военные поразили эшелон с ГСМ в оккупированном Крыму и ремонтное подразделение врага в Донецкой области

$42.720.15
17:08 • 6698 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 12220 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 16623 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 21502 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 16132 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 14090 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 11948 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17223 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13341 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 50423 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Популярные новости
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 34885 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 33414 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 18231 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир13:29 • 9248 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 9354 просмотра
публикации
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 6700 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 9526 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 21503 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 67980 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 72625 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 34977 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 38701 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 63102 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 82237 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 123675 просмотра
Украинские военные поразили эшелон с ГСМ в оккупированном Крыму и ремонтное подразделение врага в Донецкой области

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Силы обороны Украины осуществили огневое поражение подвижного состава с ГСМ на нефтебазе "Гвардейское" в Крыму. Также поражено ремонтное подразделение оккупантов в районе Горного в Донецкой области.

Украинские военные поразили эшелон с ГСМ в оккупированном Крыму и ремонтное подразделение врага в Донецкой области

Украинские военные нанесли огневое поражение подвижному составу (эшелону) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Силы обороны Украины, с целью нарушения обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений из состава УВ (с) "Днепр", нанесли огневое поражение подвижному составу (эшелону) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму 

- сообщили в Генштабе и добавили, что масштаб ущерба уточняется.

Украинские десантники поразили вражескую САУ "Гвоздика" в Курской области РФ25.12.25, 06:33 • 5573 просмотра

Кроме того, по данным Генштаба, с целью снижения боевых возможностей противника на Ореховском направлении, поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов в районе населенного пункта Горное (ТОТ Донецкой области).

"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 3954 просмотра

Антонина Туманова

