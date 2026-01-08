Украинские военные поразили эшелон с ГСМ в оккупированном Крыму и ремонтное подразделение врага в Донецкой области

Украинские военные нанесли огневое поражение подвижному составу (эшелону) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Силы обороны Украины, с целью нарушения обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений из состава УВ (с) "Днепр", нанесли огневое поражение подвижному составу (эшелону) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму - сообщили в Генштабе и добавили, что масштаб ущерба уточняется.

Украинские десантники поразили вражескую САУ "Гвоздика" в Курской области РФ

Кроме того, по данным Генштаба, с целью снижения боевых возможностей противника на Ореховском направлении, поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов в районе населенного пункта Горное (ТОТ Донецкой области).

"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"