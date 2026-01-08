Украинские военные поразили эшелон с ГСМ в оккупированном Крыму и ремонтное подразделение врага в Донецкой области
Киев • УНН
Силы обороны Украины осуществили огневое поражение подвижного состава с ГСМ на нефтебазе "Гвардейское" в Крыму. Также поражено ремонтное подразделение оккупантов в районе Горного в Донецкой области.
Украинские военные нанесли огневое поражение подвижному составу (эшелону) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Силы обороны Украины, с целью нарушения обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений из состава УВ (с) "Днепр", нанесли огневое поражение подвижному составу (эшелону) с ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" во временно оккупированном украинском Крыму
Кроме того, по данным Генштаба, с целью снижения боевых возможностей противника на Ореховском направлении, поражено расположение ремонтного подразделения оккупантов в районе населенного пункта Горное (ТОТ Донецкой области).
