Украинские десантники поразили вражескую САУ "Гвоздика" в Курской области РФ
Киев • УНН
Вражеская техника была размещена в районе населенного пункта Кульбаки в 7 км от границы с Украиной. Противник использовал эту самоходную артиллерийскую установку для осуществления артиллерийских ударов по территории Сумской области.
Операторы дронов 78-й отдельной Десантно-штурмовой бригады поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в Курской области РФ. Об этом военные сообщили в Facebook и обнародовали соответствующее видео, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что вражеская техника была размещена в районе населенного пункта Кульбаки Курской области, что в 7 км от границы с Украиной. Противник использовал эту самоходную артиллерийскую установку для осуществления артиллерийских ударов по территории Сумской области.
Десантники 78 одшбр обнаружили артсистему противника средствами воздушной разведки. После подтверждения цели наши воины нанесли точное поражение по "Гвоздике", в результате чего САУ – выведена из строя
Указывается, что украинские десантники последовательно уничтожают противника на Северо-Слобожанском направлении, лишая его техники, живой силы и возможностей для ведения боевых действий.
Напомним
Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупационных войск.
