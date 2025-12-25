Украинские десантники поразили вражескую САУ "Гвоздика" в Курской области РФ

$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 21862 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 31946 просмотра
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 34859 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 14:18 • 20643 просмотра
24 декабря, 08:22 • 21341 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 29113 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 34859 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 20391 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 21341 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36355 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52025 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71686 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 21861 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 18460 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 31943 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 29111 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 34857 просмотра
Украинские десантники поразили вражескую САУ "Гвоздика" в Курской области РФ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Вражеская техника была размещена в районе населенного пункта Кульбаки в 7 км от границы с Украиной. Противник использовал эту самоходную артиллерийскую установку для осуществления артиллерийских ударов по территории Сумской области.

Украинские десантники поразили вражескую САУ "Гвоздика" в Курской области РФ

Операторы дронов 78-й отдельной Десантно-штурмовой бригады поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в Курской области РФ. Об этом военные сообщили в Facebook и обнародовали соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что вражеская техника была размещена в районе населенного пункта Кульбаки Курской области, что в 7 км от границы с Украиной. Противник использовал эту самоходную артиллерийскую установку для осуществления артиллерийских ударов по территории Сумской области.

Десантники 78 одшбр обнаружили артсистему противника средствами воздушной разведки. После подтверждения цели наши воины нанесли точное поражение по "Гвоздике", в результате чего САУ – выведена из строя

- говорится в подписи к видео.

Указывается, что украинские десантники последовательно уничтожают противника на Северо-Слобожанском направлении, лишая его техники, живой силы и возможностей для ведения боевых действий.

Напомним

Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупационных войск.

На аэродроме под липецком поражены два вражеских истребителя Су-30 и Су-27: ГУР показало видео22.12.25, 08:49 • 5560 просмотров

Вадим Хлюдзинский

