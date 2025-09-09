Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп репостнул новость The Western Journal о том, что ФБР расследует убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о расследовании жестокой смерти от ножевых ранений.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал репост консервативного новостного портала The Western Journal, в котором говорится, что делом о резонансном убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) теперь занимается Федеральное бюро расследований. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Трампа в Х.
Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что ведомство расследует жестокую смерть от ножевых ранений украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде в Шарлотту с момента инцидента, призывая общественность "следить за развитием событий" в этом громком деле
Дополнение
Дональд Трамп возложил ответственность за убийство украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.
Трамп осудил убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которая погибла от ножевого ранения в легкорельсовом поезде в Шарлотте. Декарлос Браун-младший арестован и обвинен в убийстве первой степени.