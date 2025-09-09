Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - Трамп

$41.250.03
16:05 • 674 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 1566 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 3718 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 34964 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 61525 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 54376 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 34250 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29452 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28260 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40172 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Популярные новости
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 38351 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 29188 просмотра
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters9 сентября, 08:15 • 8704 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 10089 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД12:18 • 6558 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 29192 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 30697 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 29594 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 98762 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 55514 просмотра
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - Трамп

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Дональд Трамп репостнул новость The Western Journal о том, что ФБР расследует убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о расследовании жестокой смерти от ножевых ранений.

Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал репост консервативного новостного портала The Western Journal, в котором говорится, что делом о резонансном убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) теперь занимается Федеральное бюро расследований. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Трампа в Х.

Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что ведомство расследует жестокую смерть от ножевых ранений украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде в Шарлотту с момента инцидента, призывая общественность "следить за развитием событий" в этом громком деле 

- говорится в сообщении The Western Journal.

Дополнение

Дональд Трамп возложил ответственность за убийство украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.

Трамп осудил убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которая погибла от ножевого ранения в легкорельсовом поезде в Шарлотте. Декарлос Браун-младший арестован и обвинен в убийстве первой степени.

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Федеральное бюро расследований
Дональд Трамп
Соединённые Штаты