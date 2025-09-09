Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп

$41.250.03
48.380.22
ukenru
16:05 • 656 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 1540 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 3710 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 34958 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 61516 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54371 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34247 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29452 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28258 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40170 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
45%
752мм
Популярнi новини
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 38351 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 29188 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 8704 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 10089 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 6558 перегляди
Публікації
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 1550 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 38354 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 61521 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54374 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 58741 перегляди
Актуальнi люди
Борис Пісторіус
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 29189 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 30697 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 29594 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 98762 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 55514 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Дональд Трамп репостнув новину The Western Journal про те, що ФБР розслідує вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у Шарлотті. Директор ФБР Кеш Патель повідомив про розслідування жорстокої смерті від ножових поранень.

Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив репост від консервативного новинного порталу The Western Journal, в якому йдеться, що справою про резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) тепер займається Федеральне бюро розслідувань. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Трампа в Х.

Директор ФБР Кеш Патель повідомив, що відомство розслідує жорстоку смерть від ножових поранень української біженки Ірини Заруцької в поїзді до Шарлотти з моменту інциденту, закликаючи громадськість "стежити за розвитком подій" у цій гучній справі 

- говориться у дописі The Western Journal.

Доповнення

Дональд Трамп поклав відповідальність за вбивство українки Ірини Заруцької в Шарлотті на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.

Трамп засудив вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення у легкорейковому потязі в Шарлотті. Декарлос Браун-молодший заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня.

Павло Башинський

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Демократична партія США
Федеральне бюро розслідувань
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки