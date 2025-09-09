Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп репостнув новину The Western Journal про те, що ФБР розслідує вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької у Шарлотті. Директор ФБР Кеш Патель повідомив про розслідування жорстокої смерті від ножових поранень.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив репост від консервативного новинного порталу The Western Journal, в якому йдеться, що справою про резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) тепер займається Федеральне бюро розслідувань. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Трампа в Х.
Директор ФБР Кеш Патель повідомив, що відомство розслідує жорстоку смерть від ножових поранень української біженки Ірини Заруцької в поїзді до Шарлотти з моменту інциденту, закликаючи громадськість "стежити за розвитком подій" у цій гучній справі
Доповнення
Дональд Трамп поклав відповідальність за вбивство українки Ірини Заруцької в Шарлотті на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.
Трамп засудив вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення у легкорейковому потязі в Шарлотті. Декарлос Браун-молодший заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня.