Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки у США та використав трагедію для політичної агітації
Київ • УНН
Дональд Трамп покладає відповідальність за вбивство українки Ірини Заруцької на Демократичну партію. Він використав трагедію для політичної агітації, закликаючи голосувати за республіканців.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поклав відповідальність за вбивство українки Ірини Заруцької в Шарлотті на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації. Відповідний допис американський лідер опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
На сторінці у соцмережі Truth Social президент США вкотре прокоментував вбивство 23-річної Ірини Заруцької та звинуватив у цьому демократичну партію США, яка нібито дозволила вбивці вийти з в'язниці.
Вбивця був відомим кар'єрним злочинцем, якого раніше заарештовували та звільнили під безготівкову заставу в січні, загалом 14 разів. Що, чорт забирай, він робив, їздячи потягом та ходячи вулицями?
Крім того, він заявив, що за правління республіканців подібного не трапилося б, і закликав підтримати кандидата від партії в Північній Кароліні.
"Північна Кароліна, і кожен штат, потребує закону і порядку, і тільки республіканці його забезпечать! Крім того, де обурення основних ЗМІ з приводу цієї жахливої трагедії? Голосуйте за Майкла Вотлі в Сенат США, він не дозволить цьому повторитися!" - додав Глава Білого дому.
Нагадаємо
Дональд Трамп засудив вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення у легкорейковому потязі в Шарлотті. Декарлос Браун-молодший заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня.