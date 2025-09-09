$41.220.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки у США та використав трагедію для політичної агітації

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Дональд Трамп покладає відповідальність за вбивство українки Ірини Заруцької на Демократичну партію. Він використав трагедію для політичної агітації, закликаючи голосувати за республіканців.

Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки у США та використав трагедію для політичної агітації

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поклав відповідальність за вбивство українки Ірини Заруцької в Шарлотті на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.  Відповідний допис американський лідер опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

На сторінці у соцмережі Truth Social президент США вкотре прокоментував вбивство 23-річної Ірини Заруцької та звинуватив у цьому демократичну партію США, яка нібито дозволила вбивці вийти з в'язниці.

Вбивця був відомим кар'єрним злочинцем, якого раніше заарештовували та звільнили під безготівкову заставу в січні, загалом 14 разів. Що, чорт забирай, він робив, їздячи потягом та ходячи вулицями?

- написав Трамп.

Крім того, він заявив, що за правління республіканців подібного не трапилося б, і закликав підтримати кандидата від партії в Північній Кароліні.

"Північна Кароліна, і кожен штат, потребує закону і порядку, і тільки республіканці його забезпечать! Крім того, де обурення основних ЗМІ з приводу цієї жахливої ​​трагедії? Голосуйте за Майкла Вотлі в Сенат США, він не дозволить цьому повторитися!" - додав Глава Білого дому.

Нагадаємо

Дональд Трамп засудив вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення у легкорейковому потязі в Шарлотті. Декарлос Браун-молодший заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня.

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Демократична партія США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки