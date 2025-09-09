Трамп обвинил демократов в убийстве украинки в США и использовал трагедию для политической агитации
Киев • УНН
Дональд Трамп возлагает ответственность за убийство украинки Ирины Заруцкой на Демократическую партию. Он использовал трагедию для политической агитации, призывая голосовать за республиканцев.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возложил ответственность за убийство украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social, передает УНН.
Детали
На странице в соцсети Truth Social президент США в очередной раз прокомментировал убийство 23-летней Ирины Заруцкой и обвинил в этом демократическую партию США, которая якобы позволила убийце выйти из тюрьмы.
Убийца был известным карьерным преступником, которого ранее арестовывали и освободили под безналичный залог в январе, в общей сложности 14 раз. Что, черт возьми, он делал, ездя на поезде и ходя по улицам?
Кроме того, он заявил, что при правлении республиканцев подобного не случилось бы, и призвал поддержать кандидата от партии в Северной Каролине.
"Северная Каролина, и каждый штат, нуждается в законе и порядке, и только республиканцы его обеспечат! Кроме того, где возмущение основных СМИ по поводу этой ужасной трагедии? Голосуйте за Майкла Уотли в Сенат США, он не позволит этому повториться!" - добавил Глава Белого дома.
Напомним
Дональд Трамп осудил убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой, погибшей от ножевого ранения в легкорельсовом поезде в Шарлотте. Декарлос Браун-младший арестован и обвинен в убийстве первой степени.