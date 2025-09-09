$41.220.13
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 12477 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 17404 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50 • 17466 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 39133 просмотра
В russia атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24342 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25699 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в russia и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26314 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26917 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29947 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Трамп обвинил демократов в убийстве украинки в США и использовал трагедию для политической агитации

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Дональд Трамп возлагает ответственность за убийство украинки Ирины Заруцкой на Демократическую партию. Он использовал трагедию для политической агитации, призывая голосовать за республиканцев.

Трамп обвинил демократов в убийстве украинки в США и использовал трагедию для политической агитации

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возложил ответственность за убийство украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social, передает УНН.

Детали

На странице в соцсети Truth Social президент США в очередной раз прокомментировал убийство 23-летней Ирины Заруцкой и обвинил в этом демократическую партию США, которая якобы позволила убийце выйти из тюрьмы.

Убийца был известным карьерным преступником, которого ранее арестовывали и освободили под безналичный залог в январе, в общей сложности 14 раз. Что, черт возьми, он делал, ездя на поезде и ходя по улицам?

- написал Трамп.

Кроме того, он заявил, что при правлении республиканцев подобного не случилось бы, и призвал поддержать кандидата от партии в Северной Каролине.

"Северная Каролина, и каждый штат, нуждается в законе и порядке, и только республиканцы его обеспечат! Кроме того, где возмущение основных СМИ по поводу этой ужасной трагедии? Голосуйте за Майкла Уотли в Сенат США, он не позволит этому повториться!" - добавил Глава Белого дома.

Напомним

Дональд Трамп осудил убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой, погибшей от ножевого ранения в легкорельсовом поезде в Шарлотте. Декарлос Браун-младший арестован и обвинен в убийстве первой степени.

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Соединённые Штаты