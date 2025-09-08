"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
Київ • УНН
Дональд Трамп засудив вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення у легкорейковому потязі в Шарлотті. Декарлос Браун-молодший заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня.
Президент США Дональд Трамп засудив убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни у Сполучені Штати. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Президент Дональд Трамп відреагував на смертельне ножове поранення української біженки Ірини Заруцької в легкорейковому потязі в Шарлотті, Північна Кароліна.
На запитання журналістів щодо інциденту на авіабазі Ендрюс у неділю Трамп сказав, що ще не чув про це, але назвав подію "жахливою" і заявив, що "знатиме всі деталі до завтрашнього ранку".
Доповнення
Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була поранена ножем під час поїздки на легкорейковому транспорті у серпні. Відеозапис подій перед нападом було оприлюднено в п’ятницю.
Декарлос Браун-молодший, 34 роки, був заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня у справі Заруцької. Його доставили до лікарні через поранення руки, а потім перевели до окружної в’язниці округу Мекленбург.
Напад стався на лінії Lynx Blue Line поблизу району Camden Road у південній частині Шарлотти, приблизно о 22:00 за місцевим часом 22 серпня.
На відео видно, як підозрюваний неспокійно поводиться та корчить обличчя, сидячи позаду Заруцької. Через кілька хвилин він встає над нею й нібито б’є її ножем у шию ззаду.
Департамент поліції міста Шарлотт-Мекленбург повідомив, що дівчина загинула на місці
Публікація відео викликала нову хвилю занепокоєння щодо безпеки на громадському транспорті Шарлотти.
Брент Кейгл, тимчасовий генеральний директор транспортної системи Шарлотти (CATS), заявив, що після інциденту відомство та поліція збільшили кількість патрулів на лінії Blue Line. Про це повідомляє The Charlotte Observer.
Кейгл також зазначив, що ще до нападу було вжито заходів: створено нову посаду — начальника з безпеки та охорони, збільшено витрати на охорону у 2025 році, а також ведеться робота над модернізацією систем відеоспостереження.
