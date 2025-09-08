$41.220.13
Ексклюзив
08:37 • 3924 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 12068 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 18346 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 33043 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 57248 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 72602 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 78813 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 119354 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 101037 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54633 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 119345 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 101028 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США

Київ • УНН

 • 5142 перегляди

Дональд Трамп засудив вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення у легкорейковому потязі в Шарлотті. Декарлос Браун-молодший заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня.

"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США

Президент США Дональд Трамп засудив убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни у Сполучені Штати. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Президент Дональд Трамп відреагував на смертельне ножове поранення української біженки Ірини Заруцької в легкорейковому потязі в Шарлотті, Північна Кароліна.

На запитання журналістів щодо інциденту на авіабазі Ендрюс у неділю Трамп сказав, що ще не чув про це, але назвав подію "жахливою" і заявив, що "знатиме всі деталі до завтрашнього ранку".

Доповнення

Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була поранена ножем під час поїздки на легкорейковому транспорті у серпні. Відеозапис подій перед нападом було оприлюднено в п’ятницю.

Декарлос Браун-молодший, 34 роки, був заарештований та звинувачений у вбивстві першого ступеня у справі Заруцької. Його доставили до лікарні через поранення руки, а потім перевели до окружної в’язниці округу Мекленбург.

Напад стався на лінії Lynx Blue Line поблизу району Camden Road у південній частині Шарлотти, приблизно о 22:00 за місцевим часом 22 серпня.

На відео видно, як підозрюваний неспокійно поводиться та корчить обличчя, сидячи позаду Заруцької. Через кілька хвилин він встає над нею й нібито б’є її ножем у шию ззаду.

Департамент поліції міста Шарлотт-Мекленбург повідомив, що дівчина загинула на місці

Публікація відео викликала нову хвилю занепокоєння щодо безпеки на громадському транспорті Шарлотти.

Брент Кейгл, тимчасовий генеральний директор транспортної системи Шарлотти (CATS), заявив, що після інциденту відомство та поліція збільшили кількість патрулів на лінії Blue Line. Про це повідомляє The Charlotte Observer.

Кейгл також зазначив, що ще до нападу було вжито заходів: створено нову посаду — начальника з безпеки та охорони, збільшено витрати на охорону у 2025 році, а також ведеться робота над модернізацією систем відеоспостереження.

США оновили правила оформлення неімміграційних віз: що змінилося для українців08.09.25, 05:42 • 4580 переглядiв

