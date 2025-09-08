США оновили правила оформлення неімміграційних віз: що змінилося для українців
Київ • УНН
США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз, тепер документи подаються лише в країні громадянства або постійного проживання. Для українців визначено два пункти подачі заяв – Краків і Варшава, Київ відсутній.
Сполучені Штати Америки запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз: відтепер подавати документи можна лише у країні громадянства або постійного проживання. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Бюро консульських справ Державного департаменту США.
Деталі
Згідно з новим переліком, для українців визначені два пункти подачі заяв - Краків і Варшава. Київ у переліку відсутній.
У Держдепартаменті також додали, що:
- чинні записи на співбесіди зазвичай скасовувати не будуть;
- заявники мають підтвердити проживання у країні, де подається заява;
- подача в іншій країні може ускладнити отримання візи.
Нагадаємо
Державний департамент США пропонує 12-місячну пілотну програму, що вимагатиме від заявників на бізнес- та туристичні візи з певних країн вносити грошову заставу до $15 000. Це стосується країн з високим рівнем перевищення терміну перебування або слабким контролем безпеки внутрішніх документів.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. Причинами є проблеми з безпекою документів та міграційна співпраця.
