У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 13556 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 30003 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 41277 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 59262 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 71878 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 104314 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 87491 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53302 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57518 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
США оновили правила оформлення неімміграційних віз: що змінилося для українців

Київ • УНН

 • 6 перегляди

США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз, тепер документи подаються лише в країні громадянства або постійного проживання. Для українців визначено два пункти подачі заяв – Краків і Варшава, Київ відсутній.

США оновили правила оформлення неімміграційних віз: що змінилося для українців

Сполучені Штати Америки запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз: відтепер подавати документи можна лише у країні громадянства або постійного проживання. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Бюро консульських справ Державного департаменту США.  

Деталі

Згідно з новим переліком, для українців визначені два пункти подачі заяв - Краків і Варшава. Київ у переліку відсутній.

У Держдепартаменті також додали, що:

  • чинні записи на співбесіди зазвичай скасовувати не будуть;
    • заявники мають підтвердити проживання у країні, де подається заява;
      • подача в іншій країні може ускладнити отримання візи.

        Нагадаємо

        Державний департамент США пропонує 12-місячну пілотну програму, що вимагатиме від заявників на бізнес- та туристичні візи з певних країн вносити грошову заставу до $15 000. Це стосується країн з високим рівнем перевищення терміну перебування або слабким контролем безпеки внутрішніх документів.

        Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. Причинами є проблеми з безпекою документів та міграційна співпраця.

        Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до Євросоюзу03.09.25, 08:00 • 49536 переглядiв

        Віта Зеленецька

        Наші за кордоном
        Державний департамент США
        Краків
        Дональд Трамп
        Варшава
        Сполучені Штати Америки