Держдеп планує ввести застави до 15 тисяч доларів за візу в США

Державний департамент США пропонує зобов’язати заявників на бізнес- та туристичні візи вносити грошову заставу до $15 000 за право в’їзду до Сполучених Штатів, що може зробити цей процес недоступним для багатьох людей. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

У повідомленні, яке буде опубліковано у Федеральному реєстрі у вівторок, департамент зазначає, що розпочне 12-місячну пілотну програму. У її межах особи з країн, які вважаються такими, що мають високий рівень перевищення терміну перебування за візою або слабкий контроль безпеки внутрішніх документів, можуть бути зобов’язані внести заставу у розмірі $5 000, $10 000 або $15 000 під час подання заявки на візу.

Ця ініціатива з’явилася на тлі посилення адміністрацією Трампа вимог до заявників на візи. Минулого тижня Держдепартамент оголосив, що багато осіб, які подають заяву на поновлення візи, повинні будуть проходити додаткове особисте співбесіду, чого раніше не вимагалося. Крім того, пропонується, щоб учасники програми візової лотереї мали чинні паспорти своєї країни громадянства.

Попередній текст повідомлення про заставу, опублікований на сайті Федерального реєстру в понеділок, вказує, що пілотна програма набере чинності протягом 15 днів після офіційної публікації. Її мета — гарантувати, що уряд США не нестиме фінансову відповідальність, якщо відвідувач порушить умови своєї візи.

Іноземці, які подають заявку на отримання віз як тимчасові відвідувачі з діловою або туристичною метою і є громадянами країн, які Держдепартамент визначив як такі, що мають високі показники порушення термінів перебування, з недостатнім рівнем перевірки й безпеки, або які пропонують громадянство через інвестиції без вимоги проживання, можуть потрапити під дію пілотної програми - йдеться у повідомленні.

Конкретний перелік країн буде оприлюднено після набуття програмою чинності. Також зазначається, що застава може бути скасована залежно від індивідуальних обставин заявника.

Ця вимога не стосуватиметься громадян країн, які беруть участь у програмі безвізових поїздок (Visa Waiver Program), яка дозволяє перебування в США до 90 днів з туристичною або діловою метою. У програмі наразі беруть участь 42 країни, переважно європейські, а також деякі країни Азії, Близького Сходу та інших регіонів.

Видання зазначає, що ідея візових застав розглядалася і в минулому, але жодного разу не була реалізована. Державний департамент раніше не підтримував таку ініціативу через складність процесу внесення та повернення застави, а також через можливі негативні уявлення громадськості.

Однак зараз департамент заявляє, що попередня позиція не має підтвердження у вигляді останніх прикладів чи доказів, оскільки візові застави загалом не вимагались у недавні роки.

Провідний канадський університет прийматиме студентів із Гарварда, чиї візи анулюють у США